Machtübergabe in Bayern Söder stellt sich am 16. März zur Wahl des Ministerpräsidenten

Markus Söder stellt sich am 16. März im Landtag zur Wahl für das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Das neue Kabinett soll am 21. März vereidigt werden. Der 16. März, mit dem die CSU eine Terminkollision vermeiden will, passt der Opposition jedoch gar nicht.

Mit Ablauf des 13. März wird Horst Seehofer vom Amt des Ministerpräsidenten zurücktreten. Drei Tage später, am Freitag, 16. März, soll in einer Sondersitzung des Landtags Markus Söder zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Am 21. März soll das neue Kabinett bestätigt werden. Diesen Zeitplan schlug die CSU-Fraktion vor. Fraktionsgeschäftsführer Josef Zellmeier sagte dem Bayerischen Rundfunk, die CSU-Fraktion werde versuchen, im Ältestenrat - dem Gremium, das die Sitzungen im Landtag festlegt - eine Einigung darüber herzustellen. Wenn nötig, würde die CSU-Fraktion mit ihrer Stimmenmehrheit diesen Zeitplan auch gegen den Willen der Opposition durchsetzen.

Wegen Kanzlerwahl: CSU will Terminkollision vermeiden

Laut bayerischer Verfassung muss der neue Ministerpräsident in der ersten Plenarsitzung nach dem Rücktritt des bisherigen gewählt werden. Eine reguläre Sitzung ist für Mittwoch, 14. März vorgesehen. An diesem Tag findet allerdings die Kanzlerwahl in Berlin statt. Die CSU will diese Terminkollision vermeiden, die Sitzung am 14. März ausfallen lassen und die Sondersitzung 16. März ansetzen.

SPD will auf 14. März bestehen

SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher hat im BR bereits angekündigt, er werde auf den regulären Termin am 14. März bestehen.