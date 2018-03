CSU-Generalsekretär Markus Blume: AfD mit allen Mitteln bekämpfen

"Es gibt welche, die angefangen haben zu zweifeln, und wir werden deutlich machen, dass wir in solchen Fragen nicht wackeln. […] Die klassische Formel von Bayern ist Weltoffenheit, die wollen wir auch in Zukunft erhalten. Um weltoffen zu sein, musst du aber auch wissen, wofür du stehst. Deswegen werden wir deutlich machen, dass es wichtig ist, die christlichen Bräuche, Feiertage und dergleichen zu erhalten - und dass auch die Kreuze ihren Platz in bayerischen Amtsstuben und in der Öffentlichkeit haben."