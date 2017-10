Mehrere Verletzte Mann sticht mit Messer auf Passanten in München ein

Am Rosenheimer Platz in München hat ein Mann auf mehrere Menschen mit einem Messer eingestochen. Der Täter ist auf der Flucht.

In der Gegend rund um den Rosenheimer Platz und der Rosenheimer Straße hat ein unbekannter Mann an vier Tatorten auf mehrere Menschen eingestochen. Es gibt Verletzte, laut Polizei aber wohl keine Schwerverletzten. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei hat die Gegend weiträumig abgesperrt. Auf Twitter bat sie die Anwohner in ihren Häusern zu bleiben.

Weitere Informationen in Kürze.