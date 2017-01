Neue Führung Malta übernimmt erstmals EU-Ratspräsidentschaft

Auf der Tagesordnung stehen etwa die europäische Migrationspolitik, der gemeinsame Markt, Europäische Sicherheit und eine integrierte Meerespolitik, darum will Malta sich vorrangig kümmern. Die Zeiten, in denen mit einer EU-Ratspräsidentschaft die Möglichkeit der Setzung wichtiger Themen verbunden war, sind aber inzwischen vorbei. In den letzten Jahren haben die diversen Krisen die Agenda der Europäischen Union bestimmt. In Brüssel fanden viele Krisengipfel statt.

Zusammenwachsen oder Erosion?

Dennoch ist mit der EU-Ratspräsidentschaft die Ausrichtung mehrerer Minister- und Gipfeltreffen verbunden. Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen bereits am 3. Februar in Valletta zu einem informellen Treffen zusammen.

Eigentlich soll Europa nach dem Willen vieler Teilnehmer mehr zusammenwachsen und gemeinsame Antworten auf drängende Fragen finden. Doch beim ersten Gipfeltreffen in diesem Jahr, in dem das 60. Jubiläum der Unterzeichnung der römischen Verträge gefeiert wird, soll es statt dessen um die Gestaltung und die Folgen des Brexit gehen. So wird wohl auch Maltas EU-Ratspräsidentschaft im Zeichen eines erodierenden Europas stehen.