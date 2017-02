Gipfeltreffen auf Malta Zehn-Punkte-Plan für Libyen

181.000 Flüchtlinge waren im vergangenen Jahr an der Küste Italiens angekommen, so viele wie nie zuvor. 90 Prozent von ihnen kamen über Libyen, nahmen den gefährlichen Weg in Schlauchbooten über das Mittelmeer. Mehr als 5.000 Tote starben bei illegalen Überfahrten in maroden Booten.

Die EU-Staaten zeigen sich nun entschlossen, die illegale Zuwanderung über das Mittelmeer zu stoppen. Dazu haben die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten bei ihrem derzeitigen Treffen auf Malta einen Zehn-Punkte-Plan beschlossen. Zentrales Ziel des Plans ist es, die Situation in Libyen zu verbessern und so die Flüchtlingsströme über die Mittelmeerroute einzudämmen. Flüchtlinge sollen den Weg nach Europa gar nicht erst antreten. Dazu sieht der Beschluss vor, die libysche Küstenwache mit Ausrüstung und Ausbildungsmaßnahmen zu unterstützen, damit wirksamer gegen Menschenschmuggler vorgegangen werden kann. Auf dem Festland soll der Grenzschutz zu den Nachbarländern Libyens verstärkt werden. Außerdem will die EU internationale Organisationen dabei unterstützen, die oft menschenunwürdigen Bedingungen in libyschen Flüchtlingslagern zu verbessern. Die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat soll gefördert werden.

Italien sagt Einrichtung von Flüchtlingslagern zu

Der italienische Regierungschef Paolo Gentiloni und die libysche Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch hatten bereits am gestrigen Abend ein Flüchtlingsabkommen geschlossen. Darin verspricht Italien neben der Finanzierung von Wachstumsprogrammen auch, vorrübergehende Aufnahmelager in Libyen einzurichten. In sie sollen Flüchtlinge zur Abschiebung in ihre Heimatländer oder bei einer freiwilligen Rückkehr gebracht werden. Zudem möchte man Jobs schaffen, um den Schleppern und potenziellen Schleppern in Libyen eine Alternative zum Menschenhandel zu bieten. Die Einrichtung von neuen Flüchtlingslagern in Libyen ist kein erklärtes Ziel der EU; jedoch begrüßten die Staats- und Regierungschefs die Vereinbarung zwischen Italien und Libyen.

Reaktionen auf Valetta

Für den neuen Flüchtlingsdeal mit Libyen hagelte es sogleich Kritik aus Reihen internationaler Hilfsorganisationen sowie von Politikern im Bundestag. Die chaotische Situation in Libyen stehe im starken Gegensatz zu einer Einstufung als sicheres Drittland, befand Arjan Hehenkamp von Ärzte ohne Grenzen. Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt verurteilte eine Zusammenarbeit mit Libyen angesichts der unsicheren Situation im Land. Die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, bezeichnete die Vereinbarung als "schmutzigen Deal".

Bundeskanzlerin Merkel räumte ein, dass es bis zu einer Entspannung in Libyen noch ein weiter Weg sei:

"Die Situation der Flüchtlinge ist dramatisch in Libyen. Wir brauchen eine politische Lösung für ein stabiles Libyen. Daran ist noch viel zu arbeiten." Angela Merkel

Die Umsetzung des Zehn-Punkte-Plans soll im März und Juni kontrolliert werden, hieß es in der Malta-Erklärung.