Runder Geburtstag Magdalena Neuner wird 30

Sie hätte noch nie groß gefeiert, wäre immer irgendwo sportlich unterwegs gewesen, antwortet Magdalena Neuner erst mal auf die Frage, was sie denn an ihrem Geburtstag vorhabe. Einen schönen Tag mit Mann und Kindern wolle sie irgendwo verbringen. Den wünschen wir ihr auf jeden Fall - und alles Gute zum 30.!

Der 9. Februar ist der Geburtstag der ehemaligen Star-Biathletin und des viel gefeierten "Gold-Mädchens" Magdalena Neuner. Mit zwölf Titeln ist sie Biathlon-Rekordweltmeisterin. 2012 beendete sie mit nur 25 Jahren ihre Karriere.

Zwei vom selben Jahrgang

Seither ist die Familie ihre erste Priorität. Die zweifache Mutter lebt in ihrem Heimatort Wallgau und ist als Markenbotschafterin für mehrere Sponsoren unterwegs. Seit drei Jahren ist Magdalena Neuner mit dem Zimmerermeister Josef Holzer verheiratet, der genau drei Tage älter ist als sie. Und so wird es wohl eine gemeinsame Nachfeier geben, verrät Neuner der Deutschen Presse-Agentur: Wenn es wärmer wird, würden sie dann mit einer Grillparty den gemeinsamen Dreißigsten begehen.

Bei der WM in Hochfilzen wird Neuner nur in der zweiten Woche einen Tag für Sponsorentermine vor Ort sein - ihre Auszeit vom Familienleben. "Ansonsten schau' ich mir das ruhig zu Hause auf der Couch an." Dem deutschen Team um Laura Dahlmeier traut sie sieben Medaillen zu.

Keine Angst vor dem Alter

Botox könne sie nicht verstehen, aber das Grübeln und Hadern mit dem Alter, das schon. Mit der "Drei" davor könne sie gut leben, so die ehemalige Star-Biathletin weiter. Sie hätte schon immer vor dreißig zwei Kinder haben und eine junge Mutter sein wollen. Ziel erreicht!