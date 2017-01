Nach Anschlag von Berlin Maas kündigt Änderungen bei Haft für Gefährder an

In der Diskussion über Konsequenzen aus dem Anschlag von Berlin kündigen SPD, CDU und Grüne ein härteres Vorgehen gegen "Gefährder" an. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) erklärte heute in Berlin, er werde "sehr konkrete Vorschläge für eine erweiterte Haft machen".

Nicht nur als Gefährder eingestufte Personen mit gültigen ausländischen Papieren sollten in Haft genommen und "so schnell wie möglich" abgeschoben werden. Auch diejenigen sollten inhaftiert werden, bei denen "die Herkunftsstaaten bei der Rückführung nicht kooperieren", erklärte Maas.

Der Justizminister kündigte ein Treffen mit Innenminister Thomas de Maizière (CDU) an, der Anfang Januar neue Vorschläge zur Abschiebepraxis und zu anderen rechts- und sicherheitspolitischen Konsequenzen nach dem Anschlag in Berlin vorgelegt hatte. Am Wochenende warf de Maizière der SPD mangelnde Kooperation bei der Terrorabwehr vor. Maas erwiderte, die "allein repressiven Vorschläge" der Union reichten nicht aus. Im Kampf gegen terroristische Bedrohungen müsse Prävention einen viel größeren Stellenwert erhalten.

De Maizière fordert in der "Bild am Sonntag" mehr Konzentration auf die Personen, von denen Behörden vermuten, dass sie terroristische Anschläge planen könnten. Dazu gehöre auch, endlich die rechtlichen Grundlagen dafür zu verbessern, "dass ausreisepflichtige Gefährder stärker überwacht werden."

224 Gefährder in Deutschland

Nach Angaben der "Welt am Sonntag", die sich auf das Bundesinnenministerium beruft, leben derzeit 224 Gefährder mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Bei 62 von ihnen sei der Asylantrag abgelehnt worden, sie seien ausreisepflichtig und müssten sofort abgeschoben werden. Insgesamt seien dem Bundeskriminalamt rund 550 deutsche und ausländische Gefährder bekannt, nicht alle lebten derzeit in Deutschland.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, islamistische Gefährder mit elektronischen Fußfesseln unter Kontrolle zu halten. Im "Tagesspiegel" warnte er vor der "Naivität der Flüchtlingspolitik". Er kritisierte, dass die Identität tausender Flüchtlinge aus dem Jahr 2015 noch immer nicht geklärt worden ist. "Zunächst müssen wir endlich wissen, wer im Lande ist. Wir brauchen eine klare Identitätsfeststellung", sagte er in der Zeitung.

Abschiebung nur bei gültigen Papieren

Derzeit können als Gefährder eingestufte abgelehnte Asylbewerber nur dann inhaftiert werden, wenn die Abschiebung innerhalb der nächsten drei Monate realistisch ist, wenn also zum Beispiel gültige Papiere vorhanden sind.

Auslöser für die erneute Diskussion über den Umgang mit Gefährdern ist, dass der abgelehnte Asylbewerber Anis Amri, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt hat, den Behörden bereits bekannt war, sich offenbar aber dennoch frei bewegen konnte. Eine Abschiebung nach Tunesien scheiterte an fehlenden Papieren.