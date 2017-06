Beschlüsse zur Luftreinhaltung Sofortmaßnahmen gefordert

"Die Gesundheit der Bürger muss doch Vorrang haben und da muss man jetzt reagieren. Es geht nicht um ein pauschales Dieselfahrverbot, sondern punktuell an bestimmten Tagen, wo die Belastung besonders hoch ist, in bestimmten Regionen. So machen es die Stuttgarter und die Hamburger – so sollte man – zumindest in München – die Diskussion führen, ohne Ideologische Scheuklappen - da wird man nicht drumrumkommen."