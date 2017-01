150 Jahre Ludwig Thoma Hetzer und bayerische Ikone

Das Bild des bayerischen Schriftstellers Ludwig Thoma hat in den letzten Jahren Risse bekommen. Denn es ist ans Tageslicht gekommen, dass er in seinen letzten Lebensjahren anonym rechte Hetzartikel geschrieben hat. Zu seinem 150. Geburtstag hat die Monacensia ein Syposium veranstaltet

Was Bayern ausmacht – die Menschen, aber auch die Sprache und Literatur des Landstrichs, dafür gab es lange einen Gewährsmann: Ludwig Thoma, dieser etwas grantige Schriftsteller, der in seinem Haus am Tegernsee Lausbuben und ihre miefigen Lehrer porträtierte, den Münchner in den Himmel setzte und die Weihnachtsgeschichte in Mundart verpackte. Was er schrieb, das war Bayern, an seinen Figuren, seinem literarischen Stil arbeiteten sich nachfolgende Schriftstellergenerationen ab.

"Alle zeitgenössischen Autoren und Literaturwissenschaftler, aber auch viele danach, sind der Meinung, dass Thoma das Bayerische deutschlandweit zur Geltung gebracht hat. Das ist natürlich auch die Fähigkeit von Thoma, Typen darzustellen, zu pointieren. Das Satirische ist ein Aspekt des Pointierens: Man braucht für eine gute Satire eine gute Skizze. Man muss mit wenigen Sätzen einen Menschen zeichnen, um dann den Witz dagegensetzen zu können. Und diese Fähigkeit hat er natürlich auch in der Literatur, er kann Typen zeichnen." Waldemar Fromm

Verdunkeltes Thoma-Bild

Waldemar Fromm hat das Symposium über Ludwig Thoma initiiert und stellt damit auch die Frage: Wie kann sich jemand, der im Simplicissimus noch Satiren auf das Kaiserreich schreibt, so radikalisieren, dass er nach dem Ersten Weltkrieg seine bürgerliche Vergangenheit zu vergessen scheint? Denn auf den Simplicissimus folgt der Miesbacher Anzeiger – Artikel aus den Jahren 1920, 21, aggressiv, hetzerisch, offen antisemitisch und anonym. Als bekannt wurde, wer diese Texte geschrieben hat, wurde das Thoma-Bild dunkler. Sein spätes politisches Leben – Thoma starb schließlich 1921 – drohte, das schriftstellerische Werk zu überschatten. Und das, obwohl seine Texte immer ambivalent waren, erklärt seine Biografin Gertrud Rösch:

"Alles, was er geschrieben hat, erscheint vorher im Simplicissimus. Alles kommt aus dieser satirischen Perspektive. Und trotzdem veröffentlicht er es später z.B. als Heilige Nacht. Gedichte der Heiligen Nacht erscheinen im Simplicissimus. Und meine Überlegung war: Wie passt das zusammen? Dieser permanente satirische Blickwinkel und gleichzeitig diese absolut authentisch wirkende bäuerliche Sprache, diese Einfachheit. Und da wurde mir klar: Der Mann hat zwei Gesichter." Gertrud Rösch

Ambivalenz aushalten

Wie ein Leser mit dieser Ambivalenz umgehen kann, mit dem Wissen um die Hetzschriften des Autors – darauf gibt das Symposium keine klare Antwort. Die Person zu entschuldigen oder die Literatur wegen der Person abzuwerten: Beide Extreme vermeiden die Redner. Was sie bieten, sind historische Kontexte: Thomas politischer Umschwung erscheint dann nicht nur als persönliche Wende. Sein Weg ist auch eine – zugegeben – äußerst radikale Reaktion auf eine drastische politische Veränderung. Nicht in seinen hasserfüllten Artikeln, aber immerhin in privaten Briefen schreibt Thoma dann auch von einer großen Verunsicherung. Ein Gefühl, das damals viele Zeitgenossen teilten. Haltlos, orientierungslos – so versteht ihn auch ein jüngerer Schriftstellerkollege: Oskar Maria Graf. Auch Graf fühlte sich in der Zwischenkriegszeit überfordert: Was folgt auf das Ende der Monarchie, wie konstituiert sich die Demokratie? Graf war ratlos – erklärt Waldemar Fromm.

"Und ich meine: Er liest jetzt Thoma von diesem eigenen Gefühl aus, dass die Zeit einen überfordert. Und da er ihn mag, sagt er dann: Na ja, aber ich hab ja auch eine Antwort auf meine Verwirrung gefunden und zum Ende der Revolution ist mir klar, welche Aufgabe als Schriftsteller ich habe. Und ich glaube, dass er Thoma von sich aus so versteht: Thoma hätte – wenn er Zeit gehabt hätte, die Verwirrung aufzulösen und festen Boden unter den Füßen zu bekommen – dann hätte er einen demokratischen Standpunkt eingenommen. Weil es diesen frühen Liberalen gab." Waldemar Fromm

Aufnahmeantrag in die NSDAP

Natürlich bleibt Spekulation, was aus Thoma geworden wäre, wäre er nicht 1921 an Krebs gestorben. Den Aufnahmeantrag in die NSDAP hatte er schließlich schon bestellt, nur unterschrieben war er noch nicht. Trotzdem: Grafs wohlwollender Blick kann helfen, Thomas Geschichten weiter mit Vergnügen zu lesen. Nicht bei jedem Text auf die späte Hetze des Autors zu schielen, sondern sie als eine unheimliche Station in seinem Leben zu verstehen. Oskar Maria Graf schrieb: "Er war der Ludwig Thoma, nicht mehr und nicht weniger … ein Kopf für sich (…) und ein eigener Mensch". Und das Werk von diesem Kopf, glaubt Gertrud Rösch, hat trotz allem Wertschätzung verdient.