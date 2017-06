Ein Toter und viele Verletzte in London Lieferwagen rast in Fußgänger-Gruppe

Zehn Menschen sollen verletzt worden sein. Die Polizei wies Gerüchte zurück, nach denen bei dem Vorfall ein Messer eingesetzt worden sei. Sie sagte jedoch, dass Anti-Terror-Ermittler das Ereignis untersuchten.

Zeugen hielten mutmaßlicher Täter fest

Der mutmaßliche Täter soll 48 Jahre alt sein. Mehr ist zu seiner Identität bislang nicht bekannt. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Ermittler am Montagmorgen mit. Er soll von Zeugen festgehalten worden sein, bis die Polizei vor Ort war.

Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz. Notrufe seien kurz nach Mitternacht (1.20 Uhr MESZ) eingegangen, die einen "Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und Fußgängern" gemeldet hätten, teilte die Polizei mit.

Die Umgebung um den Bahnhof Finsbury Park wurde abgeriegelt. Der Stadtteil liegt nördlich des Zentrums von London. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind unklar.

"Das war klar ein gezielter Angriff auf unschuldige Londoner, von denen viele gerade die Gebete während des heiligen Monats Ramadan beendeten." Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan

War Täter von Islamhass motiviert?

Der Islamdachverband Muslim Council of Britain teilte über Twitter mit, dass ein Lieferwagen Gläubige überfahren habe, als sie die nahe gelegene Moschee im Stadtteil Finsbury Park am verlassen hätten. Verbandschef Harun Khan twitterte, der Lieferwagen sei "absichtlich" in die Fußgänger gefahren.

"Von den Augenzeugenberichten her scheint es, als wäre der Täter von Islamhass motiviert gewesen." Der Britische Rat der Muslime

Die britische Premierministerin Theresa May sprach von einem schrecklichen Zwischenfall. Sie kündigte an, eine Krisensitzung einzuberufen. Die Polizei behandele die Geschehnisse als möglichen Terroranschlag.

"All meine Gedanken sind mit jenen, die verletzt wurden, mit deren Angehörigen und mit den Rettungskräften vor Ort." Die britische Premierministerin Theresa May

Erhöhte Alarmbereitschaft in London

London steht nach mehreren Anschlägen derzeit unter erhöhter Alarmbereitschaft. Anfang Juni waren drei Islamisten mit einem Kleintransporter auf der London Bridge in eine Menschenmenge gefahren und hatten danach Passanten in Restaurants und Bars willkürlich mit Messern attackiert. Dabei waren sieben Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Die Attentäter wurden schließlich von Polizisten erschossen.

Im März tötete ein mutmaßlicher Islamist auf der Westminister Bridge mit einem Auto zwei Menschen und verletzte weitere. Anschließend erstach er auf dem Parlamentsgelände einen unbewaffneten Polizisten, ehe er erschossen wurde. Zudem wurden bei einem Selbstmordanschlag auf ein Pop-Konzert in Manchester im Mai 22 Menschen getötet, darunter viele Kinder und Jugendliche.