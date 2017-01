Lohngleichheit zwischen Mann und Frau Neuer Gesetzentwurf im Bundeskabinett

Das Papier sieht vor, dass Frauen in Unternehmen ab 200 Mitarbeitern einen Auskunftsanspruch darüber haben, was Männer in gleichwertigen Positionen verdienen. Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sollen betriebliche Verfahren einführen, um Lohngleichheit herzustellen und zu überprüfen. Dies sei im Gesetz aber als Aufforderung formuliert, nicht als Verpflichtung, heißt es im Familienministerium.

Frauen verdienen 7 bis 20 Prozent weniger

Laut einer Sprecherin ist Familienministerin Schwesig der Union bei den Zeiträumen entgegengekommen. Schwesig wollte ursprünglich, dass Frauen alle zwei Jahre einen Auskunftsanspruch haben, nun sind es wohl alle drei Jahre.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben Frauen im Jahr 2015 im Schnitt rund ein Fünftel weniger verdient als männliche Arbeitnehmer. Selbst wenn man herausrechnet, dass Frauen häufiger in Teilzeit und eher in sozialen Berufen mit geringeren Einkommen arbeiten, bleibt eine Lohnlücke von sieben Prozent zwischen Frauen und Männern.