Unmut in der CSU Lob aus Brüssel zum Zuwanderungs-Kompromiss

Wenn die EU-Kommission gerade mal keine Lust hat, die Politik der Einzelstaaten zu kommentieren, dann verweist sie vor Journalisten gerne darauf, dass sie sich in deren interne Angelegenheiten nicht einmischen mag. In diesem Fall aber hatte die EU-Kommission große Lust. Und klatschte dem von CDU und CSU erzielten Kompromiss in Sachen Zuwanderung laut hörbar Beifall:

"Die Kommission sieht es als extrem positiv an, dass ein Land, das bereits mehr als 1 Million Flüchtlinge aufgenommen hat, die Bereitschaft zeigt, weitere 200.000 Personen pro Jahr willkommen zu heißen." Margaritis Schinas, Sprecher der EU-Kommission

"Böswillige Falschinterpretation" aus Brüssel

Margaritis Schinas: Vergiftetes Lob aus Brüssel?

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker weiß selbstverständlich, dass die Beifalls-Stürme aus Brüssel auch in Berlin und München gehört werden. Doch bei der CSU will man diesen Satz keineswegs als stehende Ovation für einen mühsam ausgehandelten Kompromiss verstanden wissen. Vielmehr unterstellen die Bayern Juncker, die Einigung vorsätzlich missverstanden zu haben. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer jedenfalls diktierte der dpa folgende Sätze in den Block:

"Erst mischt sich der Kommissionspräsident mit 'Mehr-Europa'-Träumereien in den Bundestagswahlkampf ein. Jetzt kommt wieder eine böswillige Falschinterpretation des CDU/CSU-Regelwerks durch die EU-Kommission." Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär

Offensichtliche Verärgerung

Andreas Scheuer: Will keine Elogen von Juncker

Man muss noch nicht einmal zwischen den Zeilen lesen, um den CSU-Ärger aus diesen Sätzen herauszulesen.



Die Partei, die ursprünglich für eine Flüchtlings-Obergrenze eintrat, will nämlich mithilfe der Regelung eine deutliche Begrenzung der Zuwanderung erreichen. Und will daher den Kompromiss – anders als die EU-Kommission - eher nicht als neuen Beitrag zur deutschen Willkommens-Kultur verstanden wissen.

"Juncker sollte lieber ordentlich arbeiten statt schräg kommentieren." Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär

Wertschätzung garniert mit Eigenlob

So liest Scheuer der EU-Kommission die Leviten, die seiner Meinung nach bei der Begrenzung der Zuwanderung versagt hat. Brüssel hingegen ließ es sich nicht nehmen, in das Lob für den Kompromiss der C-Parteien – das die CSU für ein vergiftetes Lob hält - auch ein verstecktes Eigenlob mit einzubauen.

"Die Kommission und ihr Präsident haben wiederholt betont, wie sehr wir die führende Rolle Deutschlands beim Management der Flüchtlingskrise begrüßen. Und dabei, einen gemeinsamen, europäischen Ansatz zu entwickeln, bei dem auch diese Kommission eine zentrale Rolle gespielt hat." Margaritis Schinas, Sprecher der EU-Kommission

Juncker und Merkel - alte Freunde

Juncker und Merkel: Stets einig gegen die Obergrenze

Schwer zu leugnen ist, dass Kanzlerin Angelas Merkel und ihr christdemokratischer Parteifreund Juncker in der Flüchtlingskrise weitgehend auf einer Linie lagen. Und sich beide stets gegen den Begriff "Obergrenze" wandten, den der ausgehandelte Kompromiss auch tunlichst vermeidet.



Trotzdem scheint die Einigung so viel Spielraum bei der Auslegung zuzulassen, dass man darüber beherzt streiten kann. So wie Brüssel und München das jetzt tun.