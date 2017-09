Rechenfehler bei Lkw-Maut Private Autobahnbetreiber bekommen zu viel Geld

Herrmann Wenzel, Geschäftsführer der Autobahnplus A8 GmbH hat ein Problem - Geld auf dem Konto, das ihm nicht gehört. Seit Oktober 2015 gilt die Maut-Pflicht auch für Lkw zwischen 7,5 und 12 Tonnen. Dieses Geld landet bei der Gesellschaft, obwohl es dem Bund zusteht.

"Wir haben immer signalisiert, uns stehen die Mauterträge ab 12 Tonnen zu, nicht die ab 7,5 Tonnen, das haben wir auch ganz klar kommuniziert, nur wir wollen halt, wie wir das bei allen Abrechnungen haben, eine korrekte Abrechnung. Der Bund hat es leider versäumt, die Gewichtsklassen mit zu integrieren in das Erfassungssystem und konnte daher ab diesem Zeitpunkt keine genauen Mautzahlen mehr zur Verfügung stellen." Herrmann Wenzel, Geschäftsführer der Betreiberfirma Autobahnplus A8

Problem seit geraumer Zeit bekannt

Und so hat Autobahnplus A8 auf Basis eigener Schätzungen Rückstellungen gebildet, damit sie das Geld jederzeit zurückzahlen kann. Nach BR-Informationen gehen so auch andere privaten Autobahnbetreiber vor, die seit Oktober 2015 einen Teil der Einnahmen aus der Lkw-Maut zurückgelegt haben. Insofern ist das Problem seit geraumer Zeit bekannt.

Der Maut-Betreiber Toll Collect sieht sich nicht in der Verantwortung für das Abrechnungschaos:

"Neue oder zusätzliche Anforderungen an das Mautsystem werden vom Bund als Auftraggeber vorgegeben und auf Basis von Zusatzaufträgen im Rahmen des Betreibervertrages von Toll Collect implementiert. Bei der Einbeziehung der Lkw ab 7,5 Tonnen in die Mautpflicht zum 1. 10. 2015 lautete die Anforderung 'Absenkung der Mautpflichtgrenze auf 7,5 Tonnen' ohne weitere Differenzierung der Maut nach Gewichtsgrenzen bzw. Gewichtsklassen." Martin Rickmann, Sprecher Toll Collect GmbH

Im Klartext: Toll Collect hat nur geliefert, was bestellt wurde - und eine Abrechnung nach Gewichtsklassen wurde vom Bund damals nicht beauftragt. Von 2018 an, so kündigt es Toll Collect an, wird eine Ausdifferenzierung nach Gewichtsklassen möglich sein. In der Zwischenzeit verhandelt das Bundesverkehrsministerium mit den Privaten darüber, wie sich das Problem der dem Bund zustehenden Gelder regeln lässt, so Ressortchef Alexander Dobrindt (CSU).

Muss der Steuerzahler aufkommen?

"Wir sind in Gesprächen mit den Betreibern (…) Da geht es um Beträge, zum Beispiel bei der A1 zwischen Hamburg und Bremen, überschlagsmäßig, wir rechnen das gerade, im Bereich von mehreren Hunderttausend Euro pro Jahr. Im Verhältnis zu ca. 4,5 Milliarden Euro Einnahmen durch die Lkw-Maut wird die Größenordnung dadurch sichtbar." Alexander Dobrindt, Bundesverkehrsminister.

Insgesamt gehe es um etwa zehn Millionen Euro, so das Bundesverkehrsministerium weiter. Außerdem verspricht das Ressort: Es werde zu keinerlei Belastung für den Steuerzahler kommen. Die Grünen sind trotzdem der Meinung, es handele sich um einen grob fahrlässigen Umgang mit Steuergeld. Und SPD-Chef Martin Schulz kritisiert:

"Die Punkte, die wir da sehen, sprechen übrigens auch noch mal Bände darüber, dass Öffentlich-Private-Partnerschaft den Staat Geld kostet." Martin Schulz

Möglicherweise könnte dem Steuerzahler am Ende durchaus ein finanzieller Schaden entstehen, denn zumindest einer der privaten Autobahnbetreiber, der nicht namentlich zitiert werden will, hält es rückwirkend für kaum bezifferbar, wie viel Geld er am Ende zu Unrecht kassiert haben könnte. Bei rund 4,5 Milliarden Euro Mauteinnahmen pro Jahr erscheint ein Schaden von 10 Millionen relativ gering. Allerdings wird der Hauptteil der Mauteinnahmen auf den staatlich betriebenen Autobahnen erzielt, und dort treten die Abrechnungsprobleme gar nicht erst auf.