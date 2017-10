Verspätung erwünscht Der letzte Flug von Air Berlin

Air Berlin ist Geschichte. Um kurz vor Mitternacht ist der letzte Flieger der insolventen Fluggesellschaft in Berlin-Tegel gelandet. Beim Start in München gab es nochmal eine Flugzeug-Dusche.

Mit einer Stunde Verspätung, um 22:36 Uhr, ist die letzte Air-Berlin-Maschine am Flughafen München gestartet. Der Abschied hatte länger gedauert als geplant.

Ein letztes Schokoherz für die Passagiere ...

Viele der 400 Mitarbeiter am Standort München waren aufs Vorfeld gekommen, dazu Kollegen anderer Airlines und der Bodenverkehrsdienste - um sich für gemeinsame Jahre zu bedanken, und um Solidarität zu zeigen mit denen, die nach der Airline-Pleite vor einer ungewissen Zukunft stehen.

Ein bittersüßer Moment sei es, sagte der Kapitän, der die letzte Reise von Air Berlin steuerte.

"Wir hatten eine richtig schöne Zeit, und es ist schade, dass es zu Ende ist. Hoffentlich geht es weiter, mit anderen Farben und den gleichen Leuten." Ein Kapitän der Air Berlin

An die 180 Passagiere haben er und seine Crew in der Nacht nach Berlin-Tegel geflogen.

"Alle Passagiere werden die Air-Berlin sehr, sehr schnell vermissen, denn wir sehen heute schon steigende Flugpreise und mangelnde Kapazitäten und ich glaube, all diejenigen, die vor einem halben Jahr noch auf die Air Berlin geschimpft haben, werden sich in einem halben Jahr die Air Berlin zurückwünschen." Ein Fluggast

"Danke, liebe Air-Berliner", steht in einem handgeschriebenen Brief, den jemand beim Check-In aufgehängt hat. "Danke, dass ich die letzten Jahre für Euch fliegen durfte."

Kaufvertrag mit Easyjet unter Dach und Fach

Diese Nachricht kam dann kurz nach dem letzten Flug: Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet will Teile des Geschäfts von Air Berlin am Hauptstadtflughafen Tegel übernehmen. Easyjet werde von der bankrotten Airline 25 geleaste A-320-Flugzeuge sowie Start- und Landerechte für Tegel übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Dafür will es Air Berlin 40 Millionen Euro zahlen.

Außerdem will Easyjet rund tausend Air-Berlin-Mitarbeitern neue Jobs anbieten.