Neues Schuljahr Lehrerverbände warnen vor Personalmangel

Noch sind rund 1,7 Millionen bayerische Schüler und mehr als 100.000 Lehrer in den Sommerferien – aber das Ende naht: Am kommenden Dienstag geht die Schule wieder los. Heute gibt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband einen Ausblick auf das neue Schuljahr – und stellt vor, was getan werden könnte für höhere Bildungsqualität und gegen Personalmangel.

Von: Johanna Kempter