Schulbeginn Erneut Debatte über Lehrermangel in Bayern

An den Grund-, Mittel- und Förderschulen werden Lehrer fast schon verzweifelt gesucht, so der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV, denn der Markt ist leergefegt. Gleichzeitig stehen junge und bestens qualifizierte Lehrer für Gymnasium und Realschule auf der Straße. Die Aufgaben in der Bildung seien so nicht zu bewältigen, Lehrer seien ausgepowert, Eltern und Schüler enttäuscht, sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV.

"Wir sehen die Bildungsqualität in Deutschland deshalb in Gefahr, weil es Themen gibt, wie die Integration, die Inklusion, die individuelle Förderung, die Ganztagsschule, die wir nicht bedienen, wenn wir starten mit einer Unterrichtsversorgung, die auf Kante genäht ist. Und dann soll alles on top funktionieren. Das haut nicht hin, das haben wir erlebt und das können wir uns längerfristig nicht leisten." Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV

Problempunkte Integration, Inklusion und Digitalisierung

400 Lehrerstellen waren im Februar an Bayerns Grund- und Mittelschulen kurzfristig nicht besetzt. Der BLLV befürchtet, dass sich der Lehrermangel im Lauf des kommenden Schuljahres wiederholen wird, sobald Lehrkräfte krank oder schwanger werden oder in Pension gehen.

"Es geht um die Integration, die Inklusion, die Ganztagsschule, die Digitalisierung - das sind doch Themen, die Schule jetzt vorhalten will. Dazu brauchen wir Men- and Women-Power. Dazu brauchen wir mehr als die Grundversorgung und mehr als 100 Prozent am ersten Schultag." Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV

Der Freistaat müsse jetzt mehr Anreize schaffen, damit ausgebildete Realschul- und Gymnasiallehrer an Grund- und Mittelschulen unterrichten. Konkret fordert der BLLV die Gehaltsstufe A13 als Einstiegsgehalt für alle Lehrer, egal an welcher Schulart. Auch die Lehrerausbildung solle nicht so auf einzelne Schularten festgelegt sein. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW wünscht sich, dass angehende Lehrer erst später im Studium entscheiden müssen, ob sie später an Grundschulen oder an Gymnasien unterrichten wollen.

Vor so einem Modell warnt allerdings der Bayerische Philologenverband, der 25.000 Gymnasiallehrer vertritt.

"Da halten wir nichts davon. Dahinter stecken Vorstellungen von einer einheitlichen Lehrerausbildung, die dann hinführen soll, schließlich auch zu einer Art Einheits-Schule zu kommen. Ich denke, Bayern tut gut daran, hier bei seinem bewährten, dreigliedrigen, viergliedrigen Schulwesen zu bleiben. Experimente in dem Bereich würde ich hier ablehnen." Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbands, Michael Schwägerl

Spaenle: Höchster Stand an Lehrkräften seit 1946

Kultusminister Ludwig Spaenle verweist derweil darauf, dass zum Schuljahrsbeginn über 4.300 Lehrkräfte an allen Schularten neu eingestellt werden. Überhaupt hatten wir noch nie so viele Lehrer wie heute in Bayern:

"Der Freistaat Bayern strengt sich massiv an, um die Unterrichtsqualität nicht nur zu halten, sondern zu verbessern. Wir investieren ja, wenn dann das Bildungspaket dazu kommt, noch einmal 2.000 zusätzliche Planstellen. Wir haben mit gut 87.000 Beamtenplanstellen und - ich glaube - noch einmal 20.000 Tarifvertragsbeschäftigten den höchsten Stand an Lehrkräften seit 1946. Auf eine Lehrkraft kommen rechnerisch 13,8 Schüler. Das sind so wenig wie noch nie." Kultusminister Ludwig Spaenle

Die Schüler-Lehrer-Relation sei damit so gut wie noch nie. Jedes Jahr würden 100 Stellen für Inklusion an den Schulen geschaffen, und das schon seit 2011, so Spaenle. Dazu kämen noch weitere "einige hundert Stellen" für die Förderschulen, die demnächst dort entstehen würden. Um die Flüchtlingskinder angemessen zu unterrichten, seien 2.000 Lehrkräfte eingesetzt worden.

"Das bedeutet auch, dass wir im Moment jede Lehrkraft, die für Mittel- und Grundschule die Mindestnote von 3,5 erreicht, beschäftigen können und sehr erfolgreich sind im Anwerben von Lehrkräften etwa aus der Realschule und dem Gymnasium, die zunächst keine Beschäftigung erhalten." Kultusminister Ludwig Spaenle

Opposition: Historischer Unterrichtsausfall droht

Die Opposition im Bayerischen Landtag macht allerdings eine andere Rechnung auf. Martin Güll von der SPD, Vorsitzender im Bildungsausschuss, ruft zu weiteren Anstrengungen auf:

"Wir stellen fest, dass wir eine auf Kante genähte Lehrerversorgung haben und wir haben noch nie so viele schulartfremde Lehrkräfte in den Grund-, Mittelschulen und Berufsschulen - also in den Pflichtschulen - gehabt, wie heute. Und da habe ich große Sorge, dass wir in diesem Jahr wieder auf einen historischen Unterrichtsausfall zusteuern, weil einfach zu wenig Lehrkräfte da sind." Martin Güll, SPD, Vorsitzender im Bildungsausschuss

Und auch die Grünen sind sich sicher: Spätestens im November, wenn die erste Grippewelle über Bayern rollt, wird massiv Unterricht ausfallen.