Rückrufaktion Wurst in Bayern verunreinigt

1-kg-Lyoner in Streifen mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum 23.09.2017

1-kg-Lyoner in Streifen mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum 18.09.2017

1-kg-Lyoner in Streifen mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum 16.09.2017

300g-Lyoner in Streifen mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum 18.09.2017

300g-Lyoner in Streifen mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum 15.09.2017

300g-Lyoner in Streifen mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum 24.09.2017