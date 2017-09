Über 1.000 Hinweise Lebensmittel-Erpresser - Polizei meldet Festnahme

Im Fall des Lebensmittel-Erpressers hat die Polizei einen Verdächtigen in der Nacht vorläufig festgenommen. Der Mann werde überprüft, allerdings stehe noch nicht fest, ob es sich tatsächlich um den Gesuchten handele, sagte ein Polizeisprecher dem SWR.

"Die Sonderkommission überprüft derzeit einen Verdächtigen, auf den wir durch Hinweise aus der Bevölkerung aufmerksam geworden sind, im Landkreis Tübingen, in einer Gemeinde des Landkreises Tübingen. Er befindet sich momentan bei den Beamte der Sonderkommission." Polizeisprecher Markus Sauter

Von einem konkreten Tatverdacht, will die Polizei aber nicht sprechen. Die Polizei hatte am Freitagabend zunächst mitgeteilt, Zeugen hätten auf einen Mann im Landkreis Tübingen hingewiesen, der Ähnlichkeiten mit dem veröffentlichten Fahndungsfoto habe.

Erpresser nennt Ort für Geldübergabe

Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee haben die Ermittler inzwischen rund 1.100 Anrufe und etwa 200 E-Mails erhalten. Etwa 200 Hinweise bezogen sich auf den gesuchten Mann, die jetzt alle von der Sonderkommission abgearbeitet werden. Die übrigen Anrufer waren laut Polizei vor allem besorgte Bürgerinnen und Bürger.

Der Erpresser habe auch Angaben zur Geldübergabe gemacht, beispielsweise den Ort. Er liege außerhalb der Bodenseeregion. Details wollte die Polizei aber nicht nennen. Im Moment haben die Behörden zum Erpresser keinen Kontakt, so der Sprecher. In der bisher einzigen Mail habe der Unbekannte vor knapp zwei Wochen angekündigt, bundesweit und möglicherweise auch im Ausland in Geschäften, die Lebensmittel verkaufen, 20 vergiftete Waren auszulegen.

Der Tatverdächtige

Die Polizei Konstanz veröffentlichte am Donnerstag Bilder eines etwa 50-jährigen Mannes, der Mitte September Gläser mit vergifteter Babynahrung in Geschäften in Friedrichshafen gebracht haben soll und mit der Vergiftung weiterer Lebensmittel droht.

Bei dem Verdächtigen auf den Fotos soll es sich mit "sehr großer Wahrscheinlichkeit" um den Giftausbringer handeln. Laut Polizei handelt es sich um einen Mann mittlerer Größe mit schlanker, sportlicher Statur. Er trage - eventuell zur Tarnung - eine Brille.

Warum die Polizei erst jetzt öffentlich fahndet

Man sei mit dem Fall erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, weil man bislang keine konkreten Hinweise auf den Täter hatte, erklärte der Konstanzer Polizei-Vizepräsident Uwe Stürmer im Interview mit dem SWR. Mit der öffentlichen Fahndung wolle man Druck auf den Erpresser ausüben. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sind von den Erpressungen bisher keine Geschäfte in Bayern betroffen. Allerdings drohte der Täter damit, bis Samstag 20 weitere Lebensmittel zu vergiften, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden.

Offenbar Babynahrung vergiftet

In der vergangenen Woche hätte der Täter bereits fünf Babynahrungsprodukte verschiedener Hersteller mit einer womöglich tödlichen Menge Gift in Lebenmittelgeschäften in Friedrichshafen am Bodensee ausgelegt, so die Kripo Konstanz in ihrer Pressekonferenz. Auf diese Babygläschen hätte der Erpresser vorab in seinem Schreiben hingewiesen. Sie seien gefunden worden und hätten Ethylenglycol enthalten. Der oder die Erpresser fordern den Ermittlern zufolge einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag und drohen damit, ansonsten weitere vergiftete Lebensmittel in den Handel zu bringen.

Ethylenglycol - ernsthafte Gefahr für die Gesundheit bis hin zum Tod

Nach den Worten der Ministerialrätin im Stuttgarter Verbraucherschutzministerium, Petra Mock, wurde das flüssige Gift in die Babynahrung eingerührt. Bereits 30 Milliliter Ethylenglycol seien für Erwachsene gesundheitsgefährdend. "100 Milliliter sind hochproblematisch, bei Kindern entsprechend weniger." Der Stoff rufe Schwindel hervor und greife bei höherer Dosis auch Organe an. Wieviel Gift in den Gläschen mit Babynahrung enthalten war, nannten die Beamten nicht.