Vergiftete Babynahrung Zahlreiche Hinweise auf Lebensmittel-Erpresser

Unter den Anrufen seien auch etliche konkrete Hinweise, so ein Polizeisprecher in Konstanz. Die Ermittler würden die Anrufe jetzt rund um die Uhr auswerten. Um den Fall zu klären, wurde die Sonderkommission "Apfel" mit etwa 220 Ermittlern gegründet. Eine internationale Fahndung nach dem oder den Erpressern, vor allem auch in Österreich und der Schweiz, läuft.

Die Polizei Konstanz veröffentlichte gestern Bilder eines etwa 50-jährigen Mannes, der Mitte September Gläser mit vergifteter Babynahrung in Geschäften in Friedrichshafen gebracht haben soll und mit der Vergiftung weiterer Lebensmittel droht. Bei dem Verdächtigen soll es sich mit "sehr großer Wahrscheinlichkeit" um den Giftausbringer handeln.

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sind von den Erpressungen bisher keine Geschäfte in Bayern betroffen. Allerdings drohte der Täter mit einer bundesweiten Giftausbringung, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden.

Amtliche Gefahrenmeldung Im Zusammenhang mit einer bundesweiten Erpressung verschiedener Konzerne hat ein unbekannter Täter gedroht, bei Nichterfüllung seiner Forderung in Lebensmittel- und Drogeriemärkten im In- und Ausland nicht näher benannte Produkte zu deponieren, die mit einer unter Umständen tödlich wirkenden giftigen Substanz in flüssiger oder fester Form kontaminiert sind. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es künftig zu einer Manipulation kommt, werden Verbraucher aufgefordert, auf Beschädigungen der Produktverpackungen oder das Fehlen des Unterdrucks zu achten. Deckel von ordnungsgemäß verschlossenen Gläsern weisen üblicherweise eine Wölbung nach innen auf, beim Öffnen ist ein Knackgeräusch zu hören.

Offenbar Babynahrung vergiftet

In der vergangenen Woche hätte der Täter bereits fünf Babynahrungsprodukte verschiedener Hersteller mit einer womöglich tödlichen Menge Gift in Lebenmittelgeschäften in Friedrichshafen am Bodensee ausgelegt, so die Kripo Konstanz in ihrer Pressekonferenz. Auf diese Babygläschen hätte der Erpresser vorab in seinem Schreiben hingewiesen. Sie seien gefunden worden und hätten Ethylenglycol enthalten. Der oder die Erpresser fordern den Ermittlern zufolge einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag und drohen damit, ansonsten weitere vergiftete Lebensmittel in den Handel zu bringen.

Warnung vor vergifteten Lebensmitteln

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es künftig Manipulationen kommt, werden Verbraucher aufgefordert, auf Beschädigungen der Produktverpackungen oder das Fehlen des Unterdrucks zu achten. Deckel von ordnungsgemäß verschlossenen Gläsern weisen üblicherweise eine Wölbung nach innen auf, beim Öffnen ist ein Knackgeräusch zu hören. Werden beim Einkauf verdächtige Produkte festgestellt, werden die Verbraucher gebeten, sofort das Verkaufspersonal zu informieren. Stellen Verbraucher zu Hause eine Manipulation von Verpackungen fest, können diese beim Ladengeschäft oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.