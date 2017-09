Babynahrung präpariert? Erpresser will Lebensmittel vergiften

Ein Erpresser droht, Babynahrung zu vergiften. Der Polizei zufolge sind bereits fünf Produkte mit einer womöglich tödlichen Menge Gift in Friedrichshafen am Bodensee sichergestellt worden – in den im Erpresserschreiben benannten Geschäften. Die Kripo Konstanz spricht von einem "bundesweit bedeutsamen Fall." Geschäfte in Bayern sind nach BR-Informationen nicht betroffen.

Die Polizei Konstanz veröffentlichte Bilder eines etwa 50-jährigen Mannes, der Mitte September Gläser mit vergifteter Babynahrung in Geschäften in Friedrichshafen gebracht haben soll und mit der Vergiftung weiterer Lebensmittel droht. Bei dem Verdächtigen soll es sich mit "sehr großer Wahrscheinlichkeit" um den Giftausbringer handeln.

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sind von den Erpressungen keine Geschäfte in Bayern betroffen. Allerdings drohte der Täter mit einer bundesweiten Giftausbringung, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden.

Offenbar Babynahrung vergiftet

In der vergangenen Woche hätte der Täter bereits fünf Babynahrungsprodukte verschiedener Hersteller mit einer womöglich tödlichen Menge Gift in Lebenmittelgeschäften in Friedrichshafen am Bodensee ausgelegt, so die Kripo Konstanz in ihrer Pressekonferenz. Auf diese Babygläschen hätte der Erpresser vorab in seinem Schreiben hingewiesen. Sie seien gefunden worden und hätten Ethylenglycol enthalten. Der oder die Erpresser fordern den Ermittlern zufolge einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag und drohen damit, ansonsten weitere vergiftete Lebensmittel in den Handel zu bringen.

Warnung nicht auf Babynahrung beschränkt

Die Warnung vor vergifteten Lebensmitteln dürfe aber nicht auf Babynahrung beschränkt bleiben, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer. In dem Erpresserschreiben waren demnach keine bestimmten Lebensmittel genannt. Zudem drohten der oder die Täter damit, bundes- oder auch europaweit vergiftete Produkte in den Handel zu bringen. "Wir nehmen den Täter ernst", sagte Stürmer. Es sei davon auszugehen, dass dieser "sehr skrupellos" sei. Verbrauche werden gebeten, beim Kauf von Produkten auf mögliche Manipulationen zu achten. "Es besteht aber kein Anlass zu Panik und Hysterie", sagte Stürmer.