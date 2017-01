Nach Lawine in den Abruzzen Zehn Menschen aus verschüttetem Hotel gerettet

Der Jubel der Helfer ist riesig, als sie den ersten Überlebenden aus den Trümmern ziehen. Zehn Menschen sind es schließlich, die lebend in den Trümmern gefunden werden. Ihnen war es gelungen in einem Hohlraum der Hotelküche zu überleben - wie sie dahin kamen, ist nicht bekannt. Sie wurden inzwischen in Kliniken nach Pescara und L’Aquila geflogen.

"Wir haben immer unter großem Risiko gearbeitet, weil wir gehofft hatten noch Überlebende retten zu können. Deswegen hoffen wir weiter und arbeiten mit aller Kraft weiter zusammen mit der Feuerwehr." Corrado Pesce, Chef der Bergwacht der Region Latium

An der Unfallstelle läuft die Suche auf Hochtouren weiter. Die mehr als 100 Helfer in Farindola westlich von Pescara hoffen, weitere Überlebende zu finden. In dem Hotel sollen sich etwa 30 Menschen befunden haben, als die Lawine das Gebäude am Mittwochnachmittag verschüttete.

Weitere Tote des Erdbebens

Schlechte Nachrichten kommen dagegen aus anderen Abruzzenorten. In Campotosto und Crognaleto sind inzwischen weitere zwei Erdbeben- und Lawinentote gefunden worden, nach denen seit zwei Tagen gesucht worden war. Ein 72 Jahre alter Mann und ein 23-Jähriger wurden beide durch Lawinen verschüttet, die offenbar ebenfalls durch Erdbeben ausgelöst worden waren.

In vielen Dörfern in den Abruzzen und den Marken ist die Situation immer noch dramatisch: Weiterhin sind rund 50.000 Menschen ohne Strom und damit meist auch ohne Heizung. Zudem sind viele Orte weiter von der Aussenwelt abgeschnitten. Einige Häuser sind unbewohnbar, weil wegen der großen Schneelast die Dächer eingestürzt sind. Das italienische Kabinett hat am Vormittag über die vier Regionen Abruzzo, Marken, Umbrien und Latium den Notstand verhängt und 30 Millionen Euro für die erste Nothilfe freigegeben.