Suchaktion mit Hubschraubern Schneelawine in den Berchtesgadener Alpen - möglicherweise Vermisste

In den Berchtesgadener Alpen hat sich am Donnerstagabend eine Schneelawine gelöst. Weil es möglicherweise Verletzte gibt, waren Hubschrauber, Bergwacht und Polizeibergführer im Einsatz.

Die Polizei sprach von umfassenden Suchmaßnahmen im Bereich Hagengebirge.

Wandergruppe unterwegs

"Als gesichert gilt, dass da eine Wandergruppe unterwegs war", sagte ein Sprecher. Deren Verbleib war zunächst völlig unklar. Die Rettungskräfte müssten in der Dunkelheit auf Nachtsicht fliegen. Der Einsatz könne sich lange hinziehen. Die Unglücksstelle liege schwer zugänglich hinter der Landtalalm, sagte der Polizeisprecher.

Gelände nur per Helikopter erreichbar

Selbst die Polizeikräfte hätten das Gelände hinter dem Königssee nur per Helikopter erreicht. In den Berchtesgadener Alpen war laut Lawinenwarndienst Bayern zuletzt bis zu einem halben Meter Schnee gefallen. "In den nächsten Tagen werden die Temperaturen wieder ansteigen. Mit Sonneneinstrahlung und Erwärmung kommt der Schnee ins Rutschen und es ist vor allem in den Hochlagen aus felsigem Steilgelände mit der Selbstauslösung von Lockerschneelawinen zu rechnen", warnten die Experten im Internet und mahnten zur Vorsicht bei Wanderungen.

Alles Weitere demnächst hier.