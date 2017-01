Lawinenabgang im Erdbebengebiet Haben die Behörden zu spät reagiert?

Der Lawinenabgang ereignete sich 50 Kilometer von der Küstenstadt Pescara an der Adria. Die Behörden bestätigten, dass sich im Hotel 30 Gäste, Mitarbeiter und Kunden befanden. Mittlerweile seien keine Rufe mehr zu hören, so die Rettungskräfte. Nach Medienberichten seien drei Leichen geborgen worden. Eine vierte Leiche sei lokalisiert, aber noch nicht herausgeholt worden. Zwei Männer befanden sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs im Freien. Ein 38-jähriger Mann war gerade auf dem Weg zum Auto als ihn die Lawine überraschte, aber nur zum Teil verschüttete. Seine Frau und seine zwei Söhne seien noch im Haus. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Die Rettungskräfte kommen nur langsam zur Unglücksstelle. Auch sie stecken teilweise im Schnee fest.

"Ich bin mit einem Instandhaltungsmechaniker draußen, aber Du kannst vom Hotel nichts sehen. Vor mir ist nur eine Wand aus Schnee." Bericht in der Zeitung Corriere della Sera

Dauerte es Stunden bis die Behörden reagierten?

Der Mann, der sich selbst aus den Schneemaßen befreien konnte, telefonierte, laut dem italienischen Fernsehsender Sky TG24, mit seinen Chef, dem Restaurantbesitzer Quintino Marcella. Und dieser versuchte verzweifelt Gehör bei den verantwortlichen Stellen zu finden. Das Büro des Präfekten habe ihm versichert, dass das Hotel zwei bis drei Stunden zuvor angerufen und berichtet habe, dass alles in Ordnung sei. Marcella sagte, er habe versucht, andere Notfallnummern anzurufen, doch habe ihn niemand ernst genommen. Erst Stunden später habe es eine Reaktion gegeben.

Ein Freund des 38-Jährigen, der gerettet werden konnte, sagte Medienberichten zufolge, dass die Gäste nach den Beben am Mittwoch abreisen wollten. "Sie hatten schon die Koffer gepackt, alle Gäste wollten abreisen". Die Menschen hätten auf einen Schneepflug gewartet, dessen Ankunft sich allerdings verzögerte, berichtete auch die Zeitung La Repubblica. Die Staatsanwaltschaft in Pescara leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein. Gegen wen, war unbekannt.

30 Menschen befanden sich im Hotel

Rettungskräfte finden einen Überlebenden

Der Präsident der Provinz, Antonio Di Marco, schrieb auf seiner Facebookseite, dass das Hotel Rigopiano durch die Lawine zehn Meter mitgerissen wurde. Gestern befanden sich 20 Gäste im Haus, darunter zwei Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren. Die Gäste stammen größtenteils aus Regionen in den Abruzzen, aber auch aus Rom, der Schweiz und aus Deutschland, so berichtet die Zeitung Il Centro. Zuvor hatte es einen Hilferuf per SMS gegeben, wie Medien berichteten. "Hilfe, Hilfe, wir sterben vor Kälte", zitierten Ansa und die Zeitung La Repubblica die Textnachricht.

Das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano hat vier Stockwerke und steckt bis zur Decke im Schnee. Als gestern meherere Erdstöße das Zentrum des Landes erschütterten, hat eine enorme Lawine das Gebiet überrollt. Aus dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Mittelitalien haben sich Gäste per Mobiltelefon gemeldet. Ein Mann, der sich aus dem Gebäude befreit hatte, berichtete ebenfalls per SMS, mehrere Wände seien eingestürzt. Einige Personen seien noch eingeschlossen.

Einsatzkräfte werden kritisiert

Seit dem 24. August sind die Rettungskräfte und der Zivielschutz im Dauereinsatz und das unter extremen Bedingungen, denn die Massen an Schnee sind zu den Erdbebenschäden noch eine weitere hohe Belastung. In den Abruzzen und den Marken seien noch immer 130 000 Haushalte ohne Strom, einige Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschlossen. Ganze Orte sind komplett zerstört. Bis jetzt sind 300 Tote allein durch das Erdbeben zu beklagen. Seit dieser Zeit sollen laut dem Zivilschutz weitere 45.000 Nachbeben registriert worden sein.

"Tausende Kräfte sind unter schwierigsten Bedingungen im Einsatz und setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um Bürger zu retten und ihnen zu helfen." Fabrizio Curcio, Chef des italienischen Zivilschutz

Damit reagierte er auf Anschuldigungen, die den Einsatzkräften vorwerfen, zu spät auf die dramatischen Ereignisse nach der neuerlichen Erdbebenserie am Mittwoch reagiert zu haben.

Ministerpräsident appelliert an Solidarität

Paolo Gentiloni und Angela Merkel

Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat zu Solidarität mit den Opfern der Katastrophe in Mittelitalien aufgerufen. Erdbeben und seit Jahrzehnten nicht da gewesene Schneefälle hätten eine beispiellose «Kneifzange» gebildet, die zusammen noch ein größeres Ungemach bedeuteten, sagte Gentiloni am Donnerstag in Rieti. Die gemarterten Menschen in Mittelitalien müssten den Staat an ihrer Seite wissen. Er sagte den Betroffenen umfassende Hilfe zu. Gentiloni forderte Behörden auf, die Bemühungen zu verdoppeln, um Personen zu erreichen, die durch neue Erdbeben und Schnee abgeschnitten seien. Bundeskanzlerin Angela Merkel bat Italien deutsche Hilfe an.

Erdbeben und jetzt die Lawine

Rettungskräfte versuchens sich einen Weg zum Hotel zu bahnen

Der Rettungseinsatz am Hotel war nur einer von mehreren, die in der Gegend im Gange waren. In dem Gebiet ist in den vergangenen Tagen mehr als ein Meter Schnee gefallen. Ob die Erdstöße die Lawine auslösten, war zunächst unklar. Der Sender SKY berichtete, ein Rettungswagen stecke etwa neun Kilometer von dem Hotel fest. Der Schneefall sei so heftig, dass Schneepflüge Probleme gehabt hätten, die Straße zum Hotel freizuräumen. Italiens Ministerpräsident Gentiloni sagte, Priorität habe es nun, alle isolierten Städte und Dörfer zu erreichen, die seit Tagen unter Schnee begraben waren und dann am Mittwoch von vier starken Erdbeben erschüttert wurden, sagte er zu Reportern.