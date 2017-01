Lawinen-Unglück in Italien Helfer finden Überlebende

In dem von einer Schneelawine verschütteten Hotel in den Abruzzen sind nach Überlebende gefunden worden. Nach Behördenangaben orteten die Rettungskräfte acht Menschen in den Trümmern des eingestürzten Hotels.

Sepolto nel ghiaccio, begraben unter dem Eis - diese Schlagzeile der italienischen Zeitung La Stampa macht wohl die verzweifelte Lage der weit über 100 Helfer am besten deutlich, die versuchen in den Trümmern des von einer Lawine zerstörten Berghotels in Farindola westlich von Pescara noch Überlebende zu bergen.



Trotzdem ist ein kleines Wunder passiert: In den Trümmern des verschütteten Berghotels wurden nach Medienangaben acht Menschen lebend gefunden. Gegen 11 Uhr gab es laut Behörden den ersten Kontakt zu den Verschütteten. Derzeit, so eine Sprecherin des zuständigen Justizministeriums, versuchten die Rettungskräfte, die Überlebenden zu bergen.

Schwierige Bergungsarbeiten

Durch die Wucht der Lawine ist der zusammengedrückte Schnee über den weit verstreuten Trümmern hart wie Beton, der italienische Zivilschutz will deswegen an der Unglücksstelle heute auch schweres Gerät einsetzen. Zivilschutz-Chef Fabrizio Curcio:

"Die Hoffnung ist immer der Antrieb - für alle, die in solchen Fällen arbeiten. Wenn es die nicht gäbe, würden Helfer nicht versuchen gegen Hindernisse anzukämpfen. Hoffung gibt es immer." Fabrizio Curcio

Die Suche ist die ganze Nacht weitergegangen, sagt der stellvertretende Innenminister Filippo Bubbico, und die Behörden stehen im engen Kontakt mit den Angehörigen der rund 30 Vermissten:

"Das ist eine schlimme Situation für sie. Sie machen sich große Sorgen und befürchten das Schlimmste. Wir haben ihnen zugesagt, alles Menschenmögliche zu tun und zwar so schnell es geht. Auch heute nacht sind die Arbeiten weitergegangen. Vor kurzem haben wir jetzt noch mehr Bergungspersonal an die Unglücksstelle geschickt um die Suche weiter zu verstärken." Filippo Bubbico

Region im Ausnahmezustand

Das italienische Kabinett hat am Vormittag beschlossen, den Notstand über die Region zu verhängen. Allerdings ist das vor allem eine technische Massnahme, die vor allem dazu dient, der Regierung mehr Möglichkeiten zu geben - im Bezug auf Geld und den Einsatz von Helfern. Ministerpräsident Paolo Gentiloni sagte über die Hilfsarbeiten:

"Zunächst geht es um das Leben und das Wohlergehen der Menschen, also erst mal um die abgeschnittenen Orte, dann um die Versorgung mit Strom und schliesslich um die Strassen, die geräumt werden müssen. Da gibt es keine Reihenfolge, wir arbeiten an all diesen Punkten natürlich gleichzeitig." Paolo Gentiloni

Die Lage im Erdbebengebiet generell hat sich zwar leicht entspannt, aber immer noch sind in den Abruzzen und Marchen 50.000 Menschen ohne Strom, immer noch sind Orte von der Aussenwelt abgeschnitten, weil es die Helfer wegen der zahlreichen umgestürzten Bäume und wegen der durch die Beben ausgelösten Erdrutsche noch nicht geschafft haben, alle Strassen wieder befahrbar zu machen. Aber auch sie müssen aufpassen - weil es etwas wärmer wird, steigt auch die Gefahr von weiteren Lawinen.