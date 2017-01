Abgas-Manipulation Lastwagen aus Osteuropa unter Verdacht

Es ist ein schwerwiegender Vorwurf. An vielen Lastwagen aus Osteuropa könnten die Abgasanlagen manipuliert sein. Die Folge: Ein enormer Umweltschaden. Außerdem könnten dem deutschen Staat Millionen Euro entgehen.

Es ist eine unscheinbare Art der Manipulation. Eine manipulierte Software soll daran schuld sein. Eigentlich benötigen die LKW einen speziellen Zusatzstoff mit dem Namen AdBlue, der dazu führt, dass sie weniger Schadstoffe ausstoßen. Doch AdBlue kostet Geld und deshalb verwenden die Spediteure so genannte Emulatoren.

Diese Elektronikbauteile gaukeln dem Lastwagen vor, mit AdBlue zu fahren. So tricksen sie die Bordelektronik aus. Diesen Verdacht äußern der Münchner Transportverband Camion Pro und das ZDF. Laut einer noch nicht veröffentlichten Untersuchung der Universität Heidelberg könnte jeder fünfte LKW aus Osteuropa betroffen sein.

Riesiger Betrug entlarvt

Andreas Mossyrisch vom Speditionsverband Camion Pro in München ist diesem riesigen Betrug auf die Schliche gekommen. Er nahm Kontakt auf mit osteuropäischen Verkäufern illegaler Manipulations-Software - und die lieferten ihm so genannte AdBlue Emulatoren frei Haus.

"Die hat mir der rumänische Geschäftsmann angeboten. Ja. Die Elektronik steigt voll darauf ein. Der LKW meint, dass AdBlue ordnungsgemäß funktioniert und dann, dass die Pumpe arbeitet, dass der Tank voll ist, dass die Abgaswerte in Ordnung sind." Andreas Mossyrisch

Sein monatelanger Verdacht: "Ein ganz großer Teil der osteuropäischen LKW fährte mit dieser manipulierten Technik."

Staat verliert rund 110 Millionen Euro pro Jahr

Da die manipulierten LKW in eine günstigere Mautklasse eingestuft werden, entgehen dem deutschen Staat Einnahmen von schätzungsweise bis zu 110 Millionen Euro pro Jahr. Außerdem werde die Umwelt mit bis zu 14.000 Tonnen Stickoxid mehr belastet. Der Schaden könnte doppelt so groß sein wie bei den Abgas-Manipulationen von VW in den USA.