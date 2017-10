Las Vegas Mindestens 50 Tote bei Angriff auf Konzertbesucher

Tausende Fans feierten auf dem Country Music Festival am Las Vegas Boulevard kurz vor Mitternacht. Dann wurde das Open-Air-Konzert zum Ziel eines Anschlags. Dabei wurden mindestens 50 Menschen getötet und über 200 verletzt. Der Attentäter wurde von der Polizei erschossen, gesucht wird seine Begleiterin.

Der Attentäter schoss von oben in die Menge, womöglich von einem Hotelzimmer aus. Er zielte auf die Besucher eines Country-Konzerts. Eine Menge von etwa 30.000 Menschen. Dabei tötete er mindestens 50 Menschen. Die Zahl der Verletzten liege bei über 200, so die Polizei in Las Vegas. Eine genauere Angabe über die Anzahl der Opfer sei derzeit aber noch nicht möglich. Der mutmßliche Schütze sei im 32. Stock eines benachbarten Hotels erschossen worden, erklärte Sheriff Joseph Lombardo, auf einer Pressekonferenz.

Schütze stammt aus Las Vegas

Bei dem Schützen handele es sich um einen Bewohner der Stadt. Die Hintergründe der Tat seien aber noch unklar. Die Polizei geht jedoch nicht von einem extremistischen Hintergrund aus. Der Täter habe nach ersten Erkenntnissen keine Verbindungen zu militanten Gruppen gehabt, so Sheriff Joseph Lombardo.

"Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist. Ein einsamer Wolf." Joseph Lombardo, Sheriff von Clark County

Die Polizei in Las Vegas sucht allerdings eine Frau, die sich mit dem Todesschützen in einem Hotelzimmer aufgehalten haben soll. Sie wurde als Marilou Danley identifiziert und wohnte nach Medienberichten möglicherweise mit dem Täter zusammen. Die Polizei veröffentlichte auf Twitter ein Foto der Frau und rief die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche auf.

Deutsche Opfer?

Über mögliche deutsche Opfer ist derzeit noch nichts bekannt, so das auswärtige Amt in Berlin.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen der Botschaft Washington sind in engem Kontakt mit den US-Behörden und versuchen, Informationen zu sichern." Stellungnahme des Auswärtigen Amtes

Musiker blieben unversehrt

Die tödlichen Schüsse waren während eines Auftritts von Countrysänger Jason Aldean gefallen. Er und seine Band flüchteten von der Bühne und blieben unversehrt, wie Aldean selbst wenige Stunden nach dem Blutbad mitteilte.

Dramatische Szenen

Ein Augenzeuge hatte dem örtlichen Fernsehsender KLAS berichet, er habe jemanden ein paar Stockwerke über dem Konzert hunderte Schüsse auf die Menge abgeben sehen.

Auf Videos in den sozialen Online-Netzwerken war zu sehen, wie das Konzert im Rahmen des Country-Music-Festivals Route 91 Harvest durch die Schüsse jäh unterbrochen wurde. Dabei schien es sich um Schüsse aus einer automatischen Waffe zu handeln. Auf Bildern vom Angriffsort waren flüchtende Konzertbesucher zu sehen sowie auf dem Boden liegende Menschen.