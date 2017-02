Streit um "Neue Bauernregeln" Bauern fordern Rücktritt von Hendricks

Nach dem Protest von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt geht nun auch der Bayersiche Bauernverband gegen die neue Kampagne von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks auf die Barrikaden. Mit bewusst provokativen Sprüchen in Form von "Bauernregeln" soll eine entsprechende Plakatierung auf Umweltschäden durch Landwirtschaft sowie falsche Tierhaltung aufmerksam gemacht werden. Doch der erste Effekt erzielte zumindest bei vielen Landwirten und beim zuständigen Minister den gegenteiligen Effekt.

"Diese einfachen Sprüche und Pseudo-Wahrheiten sind ein Schlag in das Gesicht von Tausenden verantwortungsvoll arbeitenden Bäuerinnen und Bauern. Sie werden von einem Bundesministerium und mithilfe von Steuergeldern einfach als Umweltverschmutzer oder Tierquäler hingestellt. Die Kampagne muss sofort gestoppt werden." Walter Heidl, Bayerischer Bauernpräsident

Zuvor hatte bereits der Deutsche Bauernverband die Kampagne des Bundesumweltministeriums als „inhaltliche Bankrotterklärung“ kritisiert. Auch eine Sprecherin von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hatte sich „sehr verwundert“ über die Kampagne geäußert.

Keine Rücktrittsforderung aber eine Forderung nach Entschuldigung

Wegen der umstrittenen "Neuen Bauernregeln" des Bundesumweltministeriums verlangt Landwirtschaftsminister Christian Schmidt eine Entschuldigung von seiner Kabinettskollegin Barbara Hendricks. In einem Brief fordert Schmidt seine Kabinettskollegin auf, "die Kampagne sofort zu beenden und sich für den entstandenen Schaden bei den Bäuerinnen und Bauern öffentlich zu entschuldigen".

Der gesamte Berufsstand werde undifferenziert an den Pranger gestellt, heißt es in dem am Freitag verfassten Schreiben. Tags zuvor hatte das Bundesumweltministerium elf politisch motivierte "Neue Bauernregeln" veröffentlich, die in 70 deutschen Städten plakatiert werden sollen. Nach Schmidts Ansicht werden die Landwirte damit der Lächerlichkeit preisgegeben.