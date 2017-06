Landesentiwcklungsplan CSU korrigiert in Sachen Gewerbegebiete nach

Der Wirtschaftsausschuss des Landtags hat sich noch einmal mit dem Landesentwicklungsprogramm beschäftigt. Es ging um das umstrittene "Anbindegebot" - also um die Frage, wo Gewerbegebiete im ländlichen Raum ausgewiesen werden dürfen. Das Votum fiel deutlich aus.

Eigentlich waren die geplanten Änderungen im Landesentwicklungsprogramm (LEP) schon festgeschrieben. Dann aber gab es nach einer Expertenanhörung Ende April doch wieder Zweifel bei den Abgeordneten der Mehrheitsfraktion CSU. Jetzt also fiel die Entscheidung.

Die Lockerung wird abgeschwächt

Künftige Gewerbegebiete müssen nicht mehr zwingend an bestehende Siedlungen andocken. Allerdings gilt diese Lockerung des Anbindegebots nur, wenn es keine Alternativen gibt und das Orts- und Landschaftsbild nicht wesentlich beeinträchtigt wird:

Damit wird das Anbindegebot nicht mehr in der Form gelockert, wie es Heimatminister Markus Söder ursprünglich vorgesehen hatte. Fachleute hatten in einer Anhörung vor einer Zersiedelung gewarnt, deshalb nun die Einschränkung. Die Lockerung an sich verteidigte die CSU-Abgeordnete Christine Haderthauer als notwendige Maßnahme, um den ländlichen Raum zu stärken:

"Wenn wir das nicht lockern, dann müssen Kommunen sagen: 'Nein tut uns leid.' Und dann geht dieser eben in die Ballungsräume. So läuft das im echten Leben ab." Christine Haderthauer, CSU

Dagegen lehnen die Grünen auch die eingeschränke Lockerung weiter ab. Laut ihrem Fachmann Thomas Stümpfig steht selbst im Raumordnungsbericht, dass bereits jetzt weit mehr Gewerbegebiete ausgewiesen sind als benötigt werden:

"Wenn wir jetzt neue Möglichkeiten schaffen, wird es doch dazu führen, dass diese freien Gewerbegebiete weniger genutzt werden. Also der Preis wird verfallen." Thomas Stümpfig, Grüne

Die Grünen warnen vor einem möglicherweise ruinösen Wettbewerb zwischen Gemeinden.

Bis auf die Grünen stimmten dann alle Fraktionen für die abgeschwächte Lockerung des Anbindegebots.