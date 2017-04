Hinter den Kulissen des Landtags Ohne Offizianten läuft nichts

Abgeordnete diskutieren, verabschieden Gesetze. Das ist die Seite, die man vom Bayerischen Landtag kennt. Doch damit das alles gut funktioniert, arbeiten viele Menschen hinter den Kulissen und halten eins der wichtigsten Staatsorgane in Bayern am Laufen. Zum Beispiel die Saaldiener, die Offizianten, die man in Bayern an den auberginefarbenen Jacketts erkennt.

Von: Stephanie Stauss