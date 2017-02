Allianz gegen Landflucht Aus Bruchbude wird Bauernhaus

Das Hoftor ächzt und schleift über das unebene Pflaster. Fast täglich schaut Simone Vierneusel nach dem Rechten. Auch wenn die Baustelle bei den eisigen Temperaturen gerade Winterschlaf hält. Wohnhaus und Nebengebäude aus historischem Fachwerk stehen seit 1794 mitten in Rügheim.

"Es war wirklich ruinös!"

Kaum zu glauben, dass Familie Vierneusel dieses Jahr in diesen Dreiseithof einziehen will. Außer dem Dach scheint noch nichts richtig dicht. Innen sind die Dielen morsch. Acht Jahre Leerstand haben deutliche Spuren hinterlassen, sagt die junge Bauherrin: "Es war uns damals schon klar, dass es in einem sehr schlechten Zustand ist. Aber wenn man jetzt so dabei ist und merkt, wie viel Arbeiten da erst mal gemacht werden müssen, bis es in nen Rohbauzustand ist. Dann muss man sagen: es war wirklich ruinös!"



Trotzdem haben Simone Vierneusel und ihr Mann die Entscheidung für die vermeintliche Bruchbude nie bereut, "weil es trotzdem ein wunderschönes Haus ist und viele Vorteile einfach bietet". Es habe große Räume, kriege viel Licht, sei hell und von der Substanz her wunderschön, habe viel Potential. "Und wir haben halt das Potential gesehen."

Der Stuck strahlt wieder



Viel Herzblut steckt in diesem Renovierungsprojekt in Rügheim. Das weiß auch Bürgermeister Wolfgang Borst. Vor neun Jahren hat er mit sechs Nachbargemeinden die Hofheimer Allianz gegründet. Ihr Ziel ist es, die Ortskerne vor dem Aussterben zu bewahren. Immer wieder schaut er deshalb auch bei Vierneusels vorbei. Unterstützt wo es geht. Etwa, um zwischen Bauherrn und Denkmalpflegern zu vermitteln: "Und in dieser Zeit haben wir jetzt 230 Gebäude, die in den Ortsteilen leer standen, wieder revitalisieren können."





Die Philosophie der Allianz lautet: statt Geld in die Erschließung von Neubaugebieten zu stecken, geben wir lieber Zuschüsse für die Renovierung alter Häuser. Und alle profitieren: die Zuzügler freuen sich über rund 10.000 Euro von der Hofheimer Allianz - und eine Bruchbude zum Spottpreis. Und die Gemeinden freuen sich über frischen Wind, wie Borst sagt: "Seit drei Jahren haben wir mehr Leute, die zu uns ziehen als wegziehen. Und das ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass die Lebensqualität in den Ortskernen sichtbar da ist und junge Familien Aktivitäten reinbringen."



Gern nutzt Wolfgang Borst die Gelegenheit, den Baufortschritt bei den Vierneusels zu bestaunen. Der jahrhundertealte Stuck in der guten Stube strahlt wieder weiß von der Decke. Die bunten Schablonenmalereien an den Wänden sind zwar noch etwas blass, aber dafür sind die Innenfenster schon montiert.



Junge Familien für die Ortsmitte zu gewinnen, das ist für Wolfgang Borst so etwas wie ein Sechser im Lotto. Nur längst nicht so selten. Denn dank der Unterstützung durch die Hofheimer Allianz kaufen die neuen Dorfbewohner nicht die Katze im Sack:

"Deswegen haben wir ein Vorprojekt gemacht zusammen mit der Denkmalpflege. Und der Architekt hat dann als wichtigen Schritt eine Kostenschätzung - aber die ist schon sehr genau - gemacht." Wolfgang Borst, Bürgermeister

Leben in der Bude



Momentan liegen die Kosten sogar noch unter der Schätzung. Ein Mangel an Kauf-Interessenten besteht übrigens nicht. Mittlerweile kommen die sogar aus allen Teilen Deutschlands, sagt Wolfgang Borst. Am Ball bleiben, sei alles, sagt Borst: "Denn wir haben ja auch sehr viele Häuser, die nur noch von einzelnen Personen bewohnt werden. Wo man weiß: die Kinder sind alle weg. Das wird ein Leerstand. Denn wenn ich erst mal zuschaue und hab dann zwei, drei Häuser nebeneinander leer, dann ist der Ort tot und niemand investiert mehr."



Schließlich bleibt das künftige Traumhaus wieder allein zurück. Doch sobald es nicht mehr friert, kommt wieder Leben in die Bude. Und der fränkische Dreiseithof wächst zielstrebig seinem zweiten Frühling entgegen. Das ächzende Eingangstor sicher auch!