Politik forscht Bayern befragt Schüler zu Drogenerfahrung

Für die Umfrage im Zuge der sogenannten SCHULBUS-Studie haben Meinungsforscher Schulen in München, Nürnberg, sowie in den Landkreisen Miltenberg, Dillingen und Weilheim-Schongau ausgewählt.

"Ich setze darauf, dass wir bei der anonymen Befragung offene Antworten bekommen – und damit auch Hinweise, ob unsere Präventionsmaßnahmen ergänzt werden sollten." Melanie Huml (CSU), Gesundheitsministerin Bayern

Erste Ergebnisse der Studie in Bayern werden Mitte 2018 erwartet.

Umfrage Grundlage für bessere Prävention

Die SCHULBUS-Studie wird in Hamburg bereits seit 2004 regelmäßig durchgeführt. In den vergangen Jahren wurde dort ein Rückgang des Drogenkonsums bei Jugendlichen festgestellt. Eine Ursache dafür, so meinen Experten, könnten auch verbesserte und präzisere Präventionsmaßnahmen sein, die auf Basis der Studien-Ergebnisse eingeführt wurden.

Rund 7 Millionen Euro investiert die bayerische Staatsregierung pro Jahr in die Sucht-Prävention und -hilfe. Angesichts der gestiegenen Zahl von Todesfällen durch Crystal Meth und Neue Psychoaktive Substanzen (NPS) müsse der Kampf gegen Drogen weiter verstärkt werden, sagte Gesundheitsministerin Huml. So fördere das Ministerium deshalb zum Beispiel ein Präventionsprojekt, das sich gezielt an junge Partygänger richtet.