Landarztquote Wenn Land und Stadt sich um Ärzte streiten

Über ein Drittel der Hausärzte in Bayern ist 60 Jahre und älter. Es werde immer schwieriger Nachfolger zu finden - nicht nur im ländlichen Raum. Das sieht auch eine Analyse der CSU-Gesundheitspolitiker so. Die CSU-Fraktion hat deshalb heute ein Antragspaket vorgestellt. Die SPD ist wenig begeistert.

Zum Beispiel Coburg. Eine Hausarztpraxis, mitten in der Stadt. Seit kurzem steht sie leer steht - nicht mehr rentabel, keine Zuschüsse, dichtgemacht. Und das, obwohl die Stadt Coburg auf einen Hausärztemangel zusteuert. Auch im Vorort Creidlitz sucht die Kommune händeringend einen Arzt. Seit 2014 steht die Praxis leer, in der einmal 2.500 Patienten versorgt wurden. Thomas Nowak, SPD, dritter Bürgermeister in Coburg, glaubt den Grund zu kennen: Die ungleichen Zuschüsse für Stadt und Land.

"Es gab einen Nachfolger in Creidlitz, der allerdings dann aus dem Landkreis ein attraktiveres Angebot bekommen hat, weil im Landkreis Förderungen vorhanden sind von der bayerischen Staatsregierung, die in der Stadt nicht zur Verfügung stehen." Thomas Nowak, SPD, dritter Bürgermeister in Coburg

Die Pläne der CSU

CSU und Staatsregierung stehen unter Druck. Eine Reihe von Maßnahmen sind angekündigt. Etwa eine so genannte Landarztquote, also die vorrangige Vergabe von Medizinstudienplätzen an zukünftige Hausärzte. Zudem sollen monatliche 500-Euro Stipendien ein Anreiz sind, sich für 5 Jahre als Haus- bzw. Landarzt zu verpflichten. Mittelgroßen Städten wie Coburg soll auch geholfen werden - Zuschüsse gab es bisher nur für Kommunen bis 20.000 Einwohner, künftig soll jetzt der Versorgungsgrad entscheiden.

"Künftig, nach unserem Modell werden wir die Kommunen fördern, die unterversorgt sind oder von Unterversorgung bedroht sind. Da gibt es dann keine Grenze mehr von Einwohnern." Bernhard Seidenath, MdL, CSU

Bis die Maßnahmen greifen, kann es allerdings noch zehn Jahre dauern. Seidenath nennt deshalb noch eine zweite Kernforderung:

"Wir brauchen mehr Ärzte. Das Herzstück: mehr Medizinstudienplätze. Das Herzstück auch, eine Landarztquote in Bayern einzuführen." Bernhard Seidenath, MdL, CSU

Ab dem Wintersemester 2018 sollen fünf Prozent der Medizinstudienplätze an Studenten vergeben werden, die Landarzt werden wollen. Davon profitieren Abiturienten, deren Abschlussnote eigentlich nicht für ein Medizinstudium reicht.

Wer das Pulver erfunden hat

Man zünde "alles Pulver, was derzeit zur Verfügung steht“, so Seidenath. SPD-Gesundheitsexpertin Kathrin Sonnenholzner ist dennoch alles andere als Feuer und Flamme. Die Landarztquote könne die CSU nicht für sich beanspruchen, die habe der Bund bereits beschlossen. Substantiell sei nur die Erhöhung der Studienplätze. Doch die reiche nicht aus.

Mit der längst beschlossenen Uniklinik Augsburg schafft Bayern nach und nach 1.200 neue Studienplätze - weitere will der Freistaat erst finanzieren, wenn die anderen Bundesländer mitziehen.