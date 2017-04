Rechtsextremismus in Bayern Grüne zunehmend besorgt

Rechtsextreme Gewalt, Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, Hetze im Internet: Die Gefahr von Rechts in Bayern steigt. Das zeigt der Lagebericht zum Rechtsextremismus der Grünen, der heute in München vorgestellt worden ist.

Zunehmend gefährlich und gewalttätig – so sehen die Landtagsgrünen die rechte Szene in Bayern. Ihre Einschätzung leiten die Grünen aus Anfragen hab, die sie an die Staatsregierung gestellt haben. Die Auswertung zeigt zum Beispiel: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der rechten Gewalttaten auf 113 gestiegen – das sind 22 mehr als 2015. Auch die Angriffe auf Flüchtlinge, deren Unterkünfte und Unterstützer haben zugenommen.

Angst vor zunehmender Bedeutung rechter Vereinigungen

Sorgen bereitet der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze auch, dass rechtsextreme Gruppierungen wie die „Identitäre Bewegung“ und das „Bündnis Deutscher Patrioten“ immer größeren Zulauf bekommen. Mit Gewalt halten sich diese Gruppierungen laut Schulze zwar zurück. Aber auch ihre öffentlichkeitswirksamen Aktionen seien gefährlich.

Eine immer größere Rolle spielt dabei das Internet - Stichwort: Hasskriminalität. Die dürfe nicht unterschätzt werden, denn die Hetzer seien gefährlich und oft mit einflussreichen Rechten vernetzt. Es ist Zeit zu Handeln – sagt Schulze – und meint damit die Staatsregierung. Mit dem Vorgehen der CSU sind die Grünen nämlich alles andere als zufrieden. In ihren Augen setzt die CSU zu stark auf sicherheitsbehördliche Maßnahmen – und tut zu wenig etwa im Bereich der Prävention.