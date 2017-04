Lärmbelästigung Werden Stadtmenschen empfindlicher?

Wo Menschen nah aufeinanderhocken, kommt es zu Konflikten. Eine häufige Ursache ist Lärmbelästigung. Und die wird jetzt im Frühjahr mehr, wenn die Menschen wieder an die frische Luft wollen. Denn die Deutschen haben sich zu einem Volk entwickelt, das gerne draußen feiert.

Beispiel Fürth: In der Feier- und Kneipenmeile Gustavstraße gibt es seit 2010 immer wieder Beschwerden von Anwohnern. Die Stadt hat deshalb die Sperrzeit verlängert und die Außenbewirtung eingeschränkt. Die Anwohner beschweren sich trotzdem weiter.

Mehr Klagen nach Sperrzeitverkürzung

Die Wirte fürchten um ihr Geschäft. Außerdem seien die Kneipen der Gustavstraße eine Tradition und machten das Flair des Viertels aus. Das Verwaltungsgerichtshof entschied, dass die Stadt die Sperrzeit für die Außenflächen an bestimmten Tagen von 22 auf 23 Uhr verkürzen darf. Anwohner legten aber Beschwerde ein. Viele Fürther schütteln da die Köpfe: Schließlich wisse man doch, wenn man in ein Kneipenviertel zieht, dass es laut werden kann.

Veraltete Rechtslage?

Die Lärmgrenzen legt ein Gesetz aus den 70er Jahren fest: Nach 22 Uhr darf die Lärmbelästigung nicht lauter als 45 Dezibel sein. Dieser Wert wird aber schon bei normaler Gesprächslautstärke überschritten. Neueste Messungen ergaben denn auch, dass der Geräuschpegel in der Gustavstraße die geltenden Richtlinien nicht überschreitet.

"Dieses Gesetz ist nicht mehr zeitgemäß. Es stammt aus einer Zeit, wo es noch keine Sommerzeit gab, wo die Menschen in der Früh um fünf Uhr raus mussten. Da war 22 Uhr als Ruhegrenze vielleicht zeitgemäß. Mittlerweile herrscht in Fürth doch ein mediterranes Feeling und deshalb muss diese Verordnung dringend angepasst werden." Thomas Jung (SPD), Oberbürgermeister von Fürth

Schwabing: Kinder sind Anwohnern zu laut

Lärmbelästigung durch Kinder - auch das ist ein beliebtes Streitthema in vielen Städten und Gemeinden. Beispiel München-Schwabing. Das Eltern-Kind-Zentrum "Elki" in der Nordendstraße ist jetzt von der Schließung bedroht. Ein Urteil vom Landgericht München hatte einem Kläger aus der unmittelbaren Nachbarschaft Recht gegeben.

Seit 2002 ist die Eltern-Kind-Einrichtung Anlaufpunkt für viele Familien in dem dicht bebauten Viertel. Der Rechtsstreit um die Lärmbelästigung läuft seit mittlerweile sechs Jahren. Geklagt hatten zunächst einige Eigentümer in der Wohnanlage. Damit waren sie vor Gericht gescheitert. Trotzdem hatte der Verein danach an den Wänden für die Schalldämmung Filz angebracht und auf dem Boden Gummimatten ausgelegt.

Ein einziger Kläger hat nun recht bekommen, aber nicht etwa wegen Lärmbelästigung: In dem Urteil heißt es, die Einrichtung sei ursprünglich als Laden angemietet worden und nicht als Begegnungsstätte. Der Verein will in Berufung gehen und wenn nötig auch den Bundesgerichtshof anrufen.

Regensburg: Bismarckplatz

Manfred Krosch ist mit den Nerven am Ende. Durch die kleine Gasse, in der er wohnt, gehen fast alle Passanten, die zum frequentierten Bismarckplatz wollen. Dort feiern an schönen Sommertagen hunderte Studenten – oft bis in den frühen Morgen. Er muss mit Ohrstöpseln schlafen.

"Als ich eingezogen bin, da war es hier noch schön ruhig, da hat man am Wochenende noch das Fenster aufmachen können. Das ist leider vorbei. Seit gut zehn Jahren nimmt der Lärm immer stärker zu. Das hat auch was damit zu tun, dass sich das Ausgehverhalten der Menschen verändert hat." Manfred Krosch, Anwohner in Regensburg

Härtere Bandagen

Die Beschwerden wegen Ruhestörung sind in den letzten Jahren nicht mehr geworden. Das sagen sowohl die Behörden von München als auch von Fürth. Trotzdem sieht es so aus, als würden sich die Fronten zwischen den Verursachern des Lärms und den Leidtragenden verhärten. So werden zum Beispiel immer mehr Lärmkonflikte vor Gericht ausgetragen.

Die Mediatorin Brigitte Gans moderiert bei Konflikten im öffentlichen Raum zwischen den Parteien. Sie stellt fest, dass Menschen - wenn sie einmal für einen bestimmten Lärm sensibilisiert sind - sich nicht mehr davon lösen können und geradezu allergisch reagieren.

Gesetzlich gibt es nur die Möglichkeit zum Beispiel einen Platz so intensiv zu bepflanzen, dass keiner mehr drauf feiern kann oder eben ein Verbot auszusprechen.