"Wahlkoffer" im Einsatz So läuft die Bundestagswahl in München ab

Sie sollen eingesetzt werden, um die Ergebnisse zu erfassen und um die Daten ans Wahlamt zu übertragen. Die Laptops sind zusammen mit einem Drucker in den sogenannten "Wahlkoffer" eingebaut. Das Ziel: Die Laptops sollen die Stimmenauszählung am Wahlabend beschleunigen und Rechen- sowie Übertragungsfehler vermeiden. Denn diese hatten die Endergebnisse bei der vergangenen Landtags- und Kommunalwahl hinausgezögert.

Im Notfall kommt der Bote

Doch wie steht es um den Schutz vor Wahlmanipulationen? Die in Deutschland häufig benutzte Bundestagswahl-Software namens "PC Wahl" steht in der Kritik, unsicher zu sein. Der Münchner Kreiswahlleiter, Dr. Thomas Böhle, ist optimistisch, was den Schutz vor Wahlmanipulationen in München betrifft.

"Weil wir ein eigenes System haben, selbst entwickelt, was wir in einer Reihe von Durchläufen auch getestet haben und da haben wir jeweils optimiert und der letzte Test lief reibungslos. Deswegen sind wir zuversichtlich, dass wir mit unserem System auf der sicheren Seite sind." Dr. Thomas Böhler, Münchner Kreiswahlleiter

Sollte trotz allem etwas mit der Technik nicht stimmen, gibt es auch einen Plan B: dann würden – so wie früher auch – Boten die Ergebnisse zum Wahlamt bringen. Das KVR betont zudem: Gewählt wird natürlich weiterhin mit Stift und Papier!