Parlamentswahl in Österreich Sebastian Kurz auf dem Sprung ins Kanzleramt

Er sei überglücklich und überwältigt, so reagierte ÖVP Spitzenkandidat Sebastian Kurz auf den ersten Platz seiner Partei. Mit 31,6 Prozent liegen die Konservativen laut der jüngsten Hochrechnung zum ersten Mal seit Jahren vor den Sozialdemokraten und konnten sich um 7,7 Prozentpunkte verbessern. Das Ergebnis verstehe er als deutlichen Auftrag, so Kurz, und er nehme es mit Demut an.

Mehr Enttäuschung als Demut herrschte bei den Sozialdemokraten. Denn die SPÖ verliert den Kanzler und kommt nach der jüngsten Hochrechnung mit 26,9 Prozent auf Platz zwei und damit auf das dasselbe Ergebnis wie 2013. Noch-Bundeskanzler Christian Kern sagte am Abend, er wolle sich nicht aus der Politik zurückziehen. Das Land habe einen Rechtsrutsch erlebt.

Deutliche Zugewinne für die FPÖ

Die FPÖ kommt derzeit auf 26 Prozent und damit auf den dritten Platz. FPÖ-Chef Heinz Christian Strache bewertete das als großen Erfolg. 60 Prozent der Österreicher hätten das FPÖ-Programm gewählt. Die Rechtspopulisten haben ein Plus von 5,5 Prozentpunkten. Die drei großen Parteien könnten nun alle miteinander koalieren, hielten sich aber bisher bedeckt.

Bundespräsident Van der Bellen hat Sebastian Kurz bereits zum Wahlsieg gratuliert, will aber nun das offizielle Endergebnis am Donnerstag abwarten. Enttäuscht sind die Grünen, mit nur 3,9 Prozent der Stimmen kommen sie nicht über die Vier-Prozent-Hürde. Anders die Liste Pilz, vom ehemaligen Grünen-Abgeordneten Peter Pilz, die mit 4,3 Prozent der Stimmen aus dem Stand einziehen kann, genau wie die liberalen Neos, die mit mehr als 5 Prozent der Stimmen wieder im Parlament vertreten sind.

Der jüngste Kanzler Europas

Der bisherige Außenminister Sebastian Kurz von der ÖVP galt als klarer Favorit der Wahl. Er könnte nun mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef in Europa werden. Auch wenn Kurz eine Koalitionsaussage vermieden hat, halten viele Beobachter eine Rechtskoalition von ÖVP und FPÖ für das wahrscheinlichste Ergebnis. In diesem Fall würden die Rechtspopulisten von Strache erstmals nach zehn Jahren an die Macht zurückkehren.

"Der heutige Tag ist ein starker Auftrag für uns, dieses Land zu verändern." Sebastian Kurz

Die vorgezogene Wahl

Die Nationalratwahl war um ein Jahr vorgezogen geworden, nachdem die Große Koalition aus ÖVP und SPÖ in diesem Frühjahr zusammengebrochen war. Der Wahlkampf verlief äußerst schmutzig. Zwischen SPÖ und ÖVP war es in den letzten beiden Wochen vor der Wahl geradezu zu einer Schlammschlacht gekommen. Ausgangspunkt war die Enthüllung, dass zwei Facebook-Seiten, die auch mit antisemitischen und rassistischen Tönen Stimmung gegen Kurz machten, aus den Reihen der SPÖ organisiert worden waren.