Bausback liefert Zahlen Kriminal-Statistik: Mehr Straftäter in Bayern verurteilt

Wie verändert sich die Kriminalität in Bayern? Zu diesem Thema hat am Mittwoch der Justizminister Zahlen vorgestellt. Nach der Strafverfolgungsstatistik gab es im vergangenen Jahr mehr Verurteilungen als in den Jahren zuvor.

Von: Johannes Reichart