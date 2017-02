Bestechungsaffären: Korruptionsanfälliger Klüngel?

Regensburg, Ingolstadt - die Staatsanwaltschaft ermittelt gleich in zwei bayerischen Städten gegen ehemalige Oberbürgermeister. In Regensburg sitzt der amtierende OB sogar in Untersuchungshaft. Der Vorwurf immer derselbe: Bestechlichkeit. Zufall? Oder sind Politiker in Kommunen und Städten besonders anfällig für Korruption? Kontrovers über Risiken für die politische Kultur im Freistaat.

Ingolstadt, Montag Abend. Oppositionsparteien beraten sich. Die Stadträte suchen nach Antworten. War ihr ehemaliger Oberbürgermeister bestechlich? Die Staatsanwaltschaft ermittelt mit Hochdruck - und das gegen ihn, den ehemaligen Rathauschef: Alfred Lehmann von der CSU. Ist er in die Affäre um das Klinikum Ingolstadt verstrickt, bei der es um Vetternwirtschaft und Immobiliengeschäfte geht? Für viele ist das ein Korruptionsskandal.

"Ich bin der Dienstälteste und sowas ist noch nie passiert." Manfred Schuhmann, SPD, Stadtrat Ingoldstadt

Es sei Vertrauen verspielt worden, sagt auch Petra Kleine, grüne Stadträtin in Ingolstadt. Und Christian Lange, BGI, vom Stadtrat in Ingolstadt findet: "Die Leute sind entsetzt, was sie da hören."

Wegen Bestechlichkeit in U-Haft

Joachim Wolbergs

Regensburg. Hier ist sogar ein amtierender Oberbürgermeister verhaftet worden. Ein einmaliger Vorgang in Bayern. Zur Zeit sitzt er in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit. SPD-Politiker Joachim Wolbergs soll Hundertausende Euro von einem Bauunternehmer als Wahlkampfhilfe bekommen haben. Dafür soll der Bauunternehmer wiederum ein Bau-Grundstück von der Stadt erhalten haben. Auch vom Dienst ist Wolbergs jetzt suspendiert worden.

"Wir gehen derzeit davon aus, dass der im Raum stehende Vorwurf der Bestechlichkeit im Disziplinarverfahren dazu führen wird, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis das Ergebnis des Disziplinarverfahrens sein wird." Robert Kirchmaier, Landesanwaltschaft Bayern

Grauzone zur Korruption

Ist die kommunale Ebene besonders gefährdet für Korruption und Mauscheleien? Schon immer geriet auch der redliche und gewissenhafte Bürgermeister leicht in die Grauzone zur Korruption. Es galt damals schon der Bürgermeister als unbürokratisch und bürgernah, der auch unmögliche Dinge einfach möglich machte und große Bauvorhaben im Ort behielt.

"Da kommt dann schon die erste Versuchung, ob man an der Ausschreibung vielleicht ein bisschen dreht, damit die entsprechenden Daten gegeben sind und man nicht ganz groß, vielleicht europaweit ausschreiben muss, und an so etwas gewöhnt man sich dann. Und dann wird es ganz kritisch." Gisela Rüß, Transparency International

Alfred Lehmann, Ex-OB von Ingolstadt

Besonders kritisch wird es, wenn Politiker sich dabei auch noch selbst bereichern wollen. Dieser Verdacht besteht in Ingolstadt. So soll Alt OB Alfred Lehmann nach seiner Amtszeit auf der Lohnliste einer Headhunterfirma gestanden haben. Dieser habe er Zugang zu hochdotieren Aufträgen der Stadt verschafft. Unklar ist, ob er dabei abkassiert hat. Mehr noch -in seiner Verantwortung wurde das alte Klinikgelände an einen Bauträger verkauft. Und später soll er dort als Alt-OB eine Penthouse-Wohnung zu vergünstigten Konditionen bekommen haben.

Welche Geschäfte sind im Rathaus gemacht worden? Das fragt sich auch Peter Schnell. Bis 2002 war er Oberbürgermeister der Stadt. Nach seiner Amtszeit wurden immer mehr städtische Aufgaben privatisiert und fast 60 Unternehmen geschaffen. Ein komplexes Firmengeflecht. Bei dieser Aufteilung in so viele kleine Einheiten sei die Kontrollfunktion des Stadtrates zumindest erheblich beeinträchtigt, so Schnell (CSU).

Kontrollmechanismen versagt

Auch in Regensburg haben alle Kontrollen versagt, glaubt Christa Lärm. Jahrelang hat sie für die Regensburger SPD die Finanzen verwaltet. Dass hier plötzlich Hundertausende von Euro für den Wahlkampf zur Verfügung standen, hätte jeden in der Partei stutzig machen müssen: "Für mich ist das einfach unerklärlich, weil es war ja auch so, dass ein Wahlkampf nur über den Stadtverband abgewickelt wurde. Dass das jetzt über einen Ortsverein geht, wo der Kandidat Vorsitzender ist, die Frau Kassiererin, das hat es in der SPD in Regensburg überhaupt noch nie gegeben. Da finde ich, da haben die Genossen schon kläglich versagt, da hätte man spätestens Nein sagen müssen."

In Regensburg soll auch Alt-OB Hans Schaidinger von der CSU in die Korruptionsaffäre verwickelt sein. Er sei an der Vergabe des umstrittenen Baugrundstücks beteiligt gewesen, und habe dafür nach seiner Amtszeit 20.000 Euro Beraterhonorar bekommen - monatlich.

"Keine Feier, keine Veranstaltung ohne den entsprechenden BM, der da oben steht und glaubt, er sei der König von allen. Das spielt offensichtlich eine Rolle." Gisela Rüß, Transparency International

Immenser Schaden für die Demokratie

Korruption ist kein Kavaliersdelikt. Christa Lärm ist entsetzt über das, was da so nach und nach herauskommt. Noch laufen die Ermittlungen, noch ist nichts bewiesen, aber der Schaden sei jetzt schon immens.

"Das Schlimmste ist eigentlich der Schaden für die Demokratie, weil die Leute sagen: Siehste, es sind alle gleich, die kannst alle in einen Topf werfen und jeder ist bestechlich." Christa Lärm, Regensburg

Zurück nach Ingolstadt. Inzwischen muss sich auch hier der amtierende OB Christian Lösel kritische Fragen gefallen lassen. Auch zu einer Firma, an der er beteiligt ist - gemeinsam mit seinem umstrittenen Amtsvorgänger.

"Die Ingolstädter sind natürlich beunruhigt, genauso wie die Stadt. Wir versuchen jetzt, in aller Ruhe, die Vorwürfe aufzuklären." Christian Lösel, CSU Oberbürgermeister Ingolstadt

Künftig soll es hier ein besseres Kontrollsystem in den städtischen Unternehmen geben – ein erster, kleiner Schritt gegen Korruption.