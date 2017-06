Konvertiten Warum Menschen ihren Glauben wechseln

Woran glaubt der Mensch? Glaubt er überhaupt noch? Immer mehr Menschen verlassen die Kirche. Doch für andere bleibt die Anziehung: Sie ringen mit ihrer Religion, setzten sich bewusst mit ihr auseinander. Wir haben vier Menschen getroffen, die in einen neuen Glauben gewechselt sind. Was suchen sie? Und: Finden sie es?

Thomas Brüch hat ursprünglich evangelische Theologie studiert. Er war überzeugt, wurde sogar Pfarrer. Eigentlich eine Entscheidung fürs Leben:

"Das war ein Prozess über mehrere Jahre, wo ich für mich festgestellt habe: In der evangelischen Lithurgie fehlt mir für mich persönlich etwas. In der katholischen Kirche merkte ich: Das was dir fehlt, findest du an diesem Ort. Ein gutes Stück davon ist das Spüren eines Geheimnisses." Bruder Thomas, Kloster St. Ottilien

Nach dem Übertritt folgt sofort die nächste radikale Entscheidung: Er tritt in ein Kloster ein. "Das war vielleicht eine vorschnelle Entscheidung - sicherlich aus einer überbordenden Begeisterung am Anfang", sagt er heute.

"Das ist so wie wenn jemand frisch verliebt ist. Da hängt der Himmel voller Geigen, alles rosarot. Wir haben meistens bei Konvertierungsprozessen auch einen Hang zur Radikalisierung." Axel Seegers, Erzbischöfliches Ordinariat München

Die rosarote Brille, die der Weltanschaungsbeauftragte des Bistums oft beobachtet: Bei Thomas Brüch verschwindet sie bald. Er verlässt das Kloster wieder. Sucht weiter - jahrelang. Angekommen ist er jetzt im Kloster St. Ottilien. Vom evangelischen Pfarrer zum katholischen Mönch: Thomas Brüch hat seine Konfession geändert. Aber was bewegt Menschen, aus einer Religion in eine ganz andere zu wechseln?

Religionswechsel als Lebensbedrohung

Wir treffen zwei Iraner, die in Bayern evangelisch getauft wurden. Eine Frau und einen Mann. Ihre Namen dürfen wir nicht nennen – aus Sicherheitsgründen: Die Abkehr vom Glauben ist im Islam Sünde. Im Iran sind sie beide als Muslime geboren. Dann haben Freunde sie dort im Iran in eine der christlichen Gemeinden mitgenommen.

"Das erste mal, als ich die Bibel lesen wollte: Auf der einen Seite hatte ich ein unbeschreibliches Gefühl, aber auf der anderen Seite hatte ich wirklich Angst, weil das total tabu und verboten war." Iranischer Konvertit

Beide hatten unterschiedliche Gründe, um ins Christentum zu wechseln. Der junge Mann hatte mit den streng religiösen Dogmen des Islam Probleme. Bei ihr war es eine emotionale Notlage, in der sie neuen Halt suchte: Ihr Vater war gerade gestorben. Die Situation bezeichnet sie als Katastrophe, Gott habe ihr in diesem Moment geholfen. Oft sind es emotionale Ausnahmesituationen, in denen Menschen konvertieren: "Momente, wo einem die bisherigen Lebensanschauungen fragwürdig werden. Wo man anfängt, nach dem Sinn zu fragen, wo man sich informiert: Was gibt es denn sonst?", erklärt Axel Seegers vom Erzbischöflichem Ordinariat München. Für die beiden Iraner war das lebensgefährlich. Religionsfreiheit ist im Iran Utopie. Erst nach der Flucht konnten die beiden sich taufen lassen. So wie viele aus muslimischen Ländern.

Der Fall Arnschwang und die Folgen

Ein Fall hat jetzt eine Diskussion ausgelöst: Arnschwang, Oberpfalz. Ein Afghane ersticht ein Kind in einer Asylunterkunft. Zuvor war er seiner Abschiebung entgangen. Begründung: Als konvertierter Katholik ist er in Afghanistan nicht sicher.

"Ich will, dass Kirchen und die zuständigen Gerichte sich sehr genau anschauen, ob einer hier wirklich zum Christentum übertritt oder ob das vorgeschoben sein könnte, um einer Abschiebung zu entgehen." Joachim Hermann (CSU), Bayerischer Innenminister

Volker Pröbstl, Pfarrer der beiden in Bayern getauften Iraner, hält dagegen: Er fürchtet bei der derzeitigen Diskussion, dass man aus Angst vor Missbrauch hier Schnitte setzte, die in ein elementares Freiheitsrecht eingreifen würden. Das Recht auf freie Religionswahl - ohne Vorverurteilung. Die Motivation seiner Täuflinge, so auch der beiden Iraner, prüft er immer. Aber:

"Eine Gewissensprüfung können wir nicht machen - das wäre ja schon fast Inquisition." Volker Pröbstl, Pfarrer Stadtkirche Selb

Späte Taufe

Für Eva-Maria Bachmeier war Religion als Kind kein Thema - sie hat sich erst jetzt, als 23-Jährige taufen lassen. Vorausgegangen waren lange Gespräche mit ihrem Mann:

"Und dann kam das so schleichend, wo ich für mich fest gestellt habe. Das passt, gibt mir Kraft, das füllt mich auch einen Tick aus, und macht mich nochmal kompletter - und dann hab ich mich entscheiden." Eva-Maria Bachmeier

Vor zwei Monaten folgt dann die Taufe. Eine bewusste Entscheidung für die Kirche. Von der sie sich aber auch Veränderung erwartet: Sie finde zum Beispiel gar nicht gut, dass Pfarrer nicht heiraten dürfen. Aber man müsse ja auch kritisch sein dürfen.

Vier Menschen, vier Lebensentscheidungen: Woran glauben? Wo liegt die Wahrheit? Sie haben sich nochmal umentschieden. Für eine neue Religion und damit gegen ihre vorherige Überzeugung. Bei Glaubensrichtungen, die einen absoluten Wahrheitsanspruch erheben: eine tiefgreifende Entscheidung.