Online-Handel Amazon & Rewe: Konkurrenz belebt das Geschäft

Amazon hat gerade einen neuen Dienst angekündigt: "Prime Wardrobe" soll sich vor allem an Menschen richten, die bei dem Internetgiganten gerne Kleidung einkaufen. Kunden, die bei Amazon Prime Mitglied sind, dürfen sich die Kleidungsstücke demnach nach Hause schicken, sie in Ruhe anprobieren und haben dann eine Woche Zeit, die nicht-benötigten Waren wieder zurückzusenden - erst dann wird eine Bezahlung fällig. Um das Ganze potenziellen Käufern richtig schmackhaft zu machen, will Amazon den Käufern zudem großzügige Rabatte einräumen, wer fünf oder mehr Artikel kauft, soll 20 Prozent günstiger wegkommen.

Amazon expandiert

Der stationäre Kleidungshandel dürfte über die Amazon-Offensive wenig erfreut sein, auch wenn es den neuen Dienst vorerst nur in den USA gibt. Deutsche Kunden können sich allerdings in eine Liste eintragen und werden informiert, sobald Prime Wardrobe auch hierzulande verfügbar ist. Amazons Pläne, das Kaufen von Kleidern zu revolutionieren, fallen in eine Zeit, in der der einstige Bücherversender ohnehin versucht, in immer mehr Marksegmenten Fuß zu fassen, etwa beim Musik - und Videostreaming, aber auch bei Lebensmitteln. Seit Mai gibt es "Amazon Fresh" auch in Deutschland, allerdings können Kunden den Dienst bislang nur in Berlin und Potsdam nutzen. Amazon versucht zudem, auch in der Kohlenstoffwelt Geld zu verdienen: Gerade erst hat der Konzern in New York eine Buchhandlung eröffnet, zudem arbeitet der Internetgigant an neuen Hightech-Supermärkten, die ganz ohne Kassen auskommen sollen.

Rewe wandelt auf Amazons Spuren, zumindest ein bisschen

Doch die Konkurrenz schläft nicht, die Supermark-Kette Rewe beispielsweise will ab Juli einen neuen Online-Markt ins Leben rufen. Hier soll es dann auch Spielwaren, Tierbedarf, Parfüm und Kosmetik geben, das Unternehmen spricht von einem "Food - oder Food-bezogenen Sortiment". Rewe war eine der ersten Supermarkt-Ketten, die einen Lieferservice nach Hause angeboten haben und ist damit offenbar so erfolgreich, dass das Geschäft weiter ausgebaut werden soll. Rewe macht also Amazon Konkurrenz und Amazon Rewe. Am Ende könnte es einen lachenden Dritten geben: Den Kunden.