Kommentar Friedensnobelpreis für Ican: Falscher Empfänger

Das Nobelpreis-Komitee hat mit der Auszeichnung für die Anti-Atomwaffenbewegung 'Ican' heute ein klares Signal in Richtung Nordkorea gesendet. Lange war die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen nicht so groß wie heute. Doch ist 'Ican' dafür der richtige Empfänger?

Wie sehr das Thema 'atomare Abrüstung' dem Nobel-Preis-Komitee auf der Seele brennt, ist offensichtlich: So erhielt etwa US-Präsident Barack Obama seine Auszeichnung 2009 – sehr voreilig, wie sich schnell herausstellte – für "seinen Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt". Nun also wird eine Kampagne geehrt, deren Kürzel sich wie ein Obama-Wahlkampfslogan anhört: 'Ican' – die 'Internationale Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen'.

Signal zur richtigen Zeit

Das Signal aus Oslo kommt im Prinzip genau zur richtigen Zeit: Selten zuvor schien die Gefahr eines Atomkonflikts so groß. Weil Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un mit deutlich mehr als nur dem Feuer spielt. Und sich ein völlig unbeholfener und Strategie-befreiter Donald Trump im Weißen Haus immer wieder dazu hinreißen lässt, auf die spät-pubertär wirkenden Provokationen aus Pjöngjang seinerseits mit Kriegsdrohungen zu reagieren.

Nun hat es die Welt seit Ende des kalten Krieges geschafft, die Zahl der nuklearen Sprengköpfe insgesamt deutlich, auf 15.000 nämlich, zu verkleinern. Die Erinnerungsbotschaft aus Norwegen, dass diese Abrüstungsanstrengung weitergehen und gerade jetzt weitergehen muss, ist also wichtig. Realistisch ist indes eine atomwaffenfreie Welt in absehbarer Zeit nicht: Ob es die USA sind oder Russland, ob es die NATO ist, Indien oder Pakistan – sie alle setzen auf nukleare Abschreckung. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern.

Falscher Empfänger des Friedensnobelpreises

Strategisch klüger und zeitlich noch präziser wäre es daher gewesen, das Nuklear-Abkommen mit dem Iran zu ehren: US-Präsident Trump, ein Gegner des Deals, steht nämlich gerade kurz davor, den vermutlich verheerendsten Fehler seiner Amtszeit zu begehen und die Weichen für eine Auflösung des über zwölf Jahre mühsam ausgehandelten Vertrags zu stellen.

Dass Donald Trump eine Gefahr für unseren Planeten darstellt, hat er nicht nur mit der Kündigung des Welt-Klima-Abkommens bereits unter Beweis gestellt. Doch befördert er das 104 Seiten schwere Iran-Dokument leichtfertig in den Papierkorb, würde das alle vorherigen Fehl-Entscheidungen Trumps noch in den Schatten stellen: Es besteht die Gefahr, dass der Iran dann wieder im großen Stil mit der Uran-Anreicherung beginnt.

Kündigt Trump den Iran-Deal auf?

Damit hätte die Welt, die mit Nordkorea bereits alle Hände voll zu tun hat, ein Nuklear-Problem mehr. Europas Sicherheit wäre ernsthaft in Gefahr. Die USA wären weltweit ihren Ruf als verlässlicher Verhandlungspartner los. Nebenbei stünde den transatlantischen Beziehungen ein Stresstest bevor, den es in den letzten Jahrzehnten so nie gegeben hat. Weil die EU – genau wie China und Russland übrigens – alles daransetzen werden, um das Abkommen doch noch irgendwie zu retten.

Nun ist es nicht so, dass ein Donald Trump seine Meinung am Nobelpreis-Komitee in Norwegen ausrichtet. Aber ein starkes Signal wäre es doch gewesen, gerade jetzt dem Iran-Deal seine Friedenstiftende Wirkung zu bestätigen. Diese Chance hat das ehrwürdige Komitee leider verstreichen lassen.