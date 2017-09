Versteckt in Bananenkisten Kokain in bayerischen Supermärkten gefunden

Das Koks kam versteckt in Bananenkisten: Polizeibeamte haben in bayerischen Supermärkten große Mengen Kokain beschlagnahmt. Nach BR-Recherchen soll es sich um mindestens 100 Kilogramm handeln. Die erste Spur führt in den Raum Rosenheim.

Am Morgen meldete ein Mitarbeiter eines Marktes in Kiefersfelden im Kreis Rosenheim, dass er unter einer Bananenlieferung ein verdächtiges Päckchen entdeckt habe.

Nach und nach wurden in neun weiteren Supermärkten quer durch den Freistaat weitere Drogen in Bananenkisten entdeckt. Filialen in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben waren betroffen.

Lieferungen auch in andere Bundesländer möglich

Vor Ort übernahmen die Beamten der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Polizei und Zoll des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München mit Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte die weiteren Ermittlungen.

"Wir sind komplett am Anfang der Ermittlungen", so ein LKA-Sprecher. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es auch Drogenlieferungen in andere Bundesländer gegeben habe.