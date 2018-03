Koalition Kohnen kündigt "härtere Gangart" gegenüber Union an

Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen will in der Zusammenarbeit mit der Union die Zügel anziehen. Sollten sich CDU und CSU nicht an die Vereinbarungen halten, werde es "richtig Ärger geben", sagte sie im Bayerischen Rundfunk. Mit Blick auf das Personal der kommenden Bundesregierung äußerte sich Kohnen aber optimistisch: Die Minister machten einen guten Eindruck auf sie. Zudem gebe es einen hohen Anteil an sozialdemokratischem Einfluss im Koalitionsvertrag - etwa bei Themen wie kostenfreier Kinderbetreuung oder der Wohnungspolitik, die auch für Bayern von Bedeutung seien.

Klingbeil zu Seehofers Masterplan

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nahm unterdessen Stellung zu der angekündigten Sicherheitsoffensive des designierten Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU). "Gute Vorschläge werden wir mitmachen, aber nicht jede Fantasie der Union im Bereich der Innenpolitik wird bei der SPD auf Bereitschaft stoßen", sagte Klingbeil. Seehofer hatte in der "Bild am Sonntag" einen härteren Umgang mit Straftätern und einen "Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen" angekündigt.

Vereidigung am Mittwoch

Am frühen Nachmittag wollen die Parteichefs der Koalitionspartner ihre Unterschrift unter den Vertrag setzen, am Mittwoch soll die neue Bundesregierung dann vereidigt werden.