Drei Deutsche noch dabei Auch Kohlschreiber im Achtelfinale der US Open

Philipp Kohlschreiber hat zum vierten Mal seit 2012 das Achtelfinale der US Open in New York erreicht. Der Augsburger, derzeit Nummer 37 in der Weltrangliste, gewann gegen den ungesetzten Australier John Millman in drei Sätzen mit 7:5, 6:2, 6:4.