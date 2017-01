Petry und Le Pen Erstmals gemeinsam öffentlich

Die Rechten üben den Schulterschluss: In einem Jahr, in dem nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden und in Frankreich gewählt wird, sendet die Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) im Europaparlament ein Startsignal für ihre Wahlkämpfe.

Kritik an Merkel

v.l.: Marcus Pretzell, Geert Wilders, die AFD-Vorsitzende Frauke Petry und Marine Le Pen.

Zum ersten Mal treten AfD-Chefin Frauke Petry und die französische Präsidentschaftskandiatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, gemeinsam auf.

Die erste Rednerin in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle ist Marie Le Pen. Die Einwanderungspolitik der Kanzlerin bezeichnet sie als Katastrophe. Merkel habe gegen den Willen der Deutschen Hunderttausende Flüchtlinge ins Land gelassen, sagte die Vorsitzende der rechtsextremen Partei.

Im vergangenen Jahr habe die angelsächsische Welt mit dem Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten begonnen, für ihre Freiheit zu kämpfen, sagte Le Pen. 2017 würden die Nationen Kontinentaleuropas folgen.

Wilders wirbt für Petry

Auch der niederländische Rechtspopulist Geerd Wilders sprach auf der Koblenzer Veranstaltung davon, dass in Europa die "Zeit des Wechsels" gekommen sei. Die AfD-Vorsitzende Petry warf den EU-Behörden und der Bundesregierung "Gehirnwäsche" und Manipulation vor.

Die Rechtspopulisten betonten zudem ihre Begeisterung für den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Petry sagte, in den USA habe Trump "einen Weg aus einer Sackgasse" gewiesen - und "genauso wollen wir das für Europa tun".

5.000 protestieren gegen die Rechtspopulisten

Eindruck vom Protest

Rund 1.000 Teilnehmer auf dem ENF-Kongress, rund 5000 Teilnehmer vor der Halle: Viel mehr Demonstranten als erwartet setzten den Rechtspopulisten bunte Fahnen, Transparente und Gesänge entgegen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer forderte zu Widerspruch gegen rechte Thesen auf. "Vor vielen Jahren haben wir immer noch gesagt 'Wehret den Anfängen!'. Aber wir sind mitten drin, Populismus um uns herum. Daher ist es umso wichtiger ein klares politisches Zeichen zu setzen", sagte Dreyer der Tagesschau.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, er wende sich gegen ein "braunes Europa". Minderheiten seien in einer Gesellschaft eine Bereicherung und keine Last. Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter sagte, weder Koblenz noch Deutschland noch Europa werde den Rechtspopulisten überlassen.

Nicht alle Medien können frei berichten

Die Berichterstattung über den ENF-Kongress wurde eingeschränkt: : Im Vorfeld hatte der ENF-Abgeordnete und Mitveranstalter der Konferenz, Marcus Pretzell (AfD), mehreren Medien die Akkreditierung verweigert. Ausgeschlossen wurden alle öffentlich-rechtlichen Sender, das "Handelsblatt" sowie zwei einzelne Redakteure von "Spiegel" und "Frankfurter Allgemeiner Zeitung".