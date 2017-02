Koalitionsgipfel Zehn-Punkte-Plan im Kampf gegen den Terror

Im Kampf gegen den Terror hat sich die Große Koalition auf einen Zehn-Punkte-Plan geeinigt. Die Spitzen von Union und SPD verständigten sich in der Münchner Staatskanzlei auf ein entsprechendes Maßnahmenpaket von Innenminister de Maizière und Justizminister Maas.

Die Spitzen der großen Koalition haben sich im Kampf gegen den Terror auf ein Maßnahmenbündel verständigt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer und der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel bestätigten den Zehn-Punkte-Plan von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) bei ihrem zweistündigen Treffen am Montag in München, wie die SPD auf Anfrage mitteilte.

Abschiebehaft, Überwachung von Gefärdern, schnellere Abschiebungen

Nach dem Zehn-Punkte-Plan soll die richterliche Anordnung von Abschiebehaft durch einen neuen Haftgrund der "Terrorgefahr" oder der "erheblichen Gefahr für die Sicherheit" Deutschlands erleichtert werden. Möglich sein soll Abschiebehaft künftig auch dann, wenn sie länger als drei Monate dauern könnte, weil Herkunftsländer die nötigen Papiere nicht ausstellen.

Gefährder sollen zukünftig leichter überwacht werden, darin ist sich die große Koalition einig. Einigkeit gibt es auch bei den abgelehnten Asylbewerbern. Sie sollen zukünftig schneller abgeschoben werden. Nur nicht nach Afghanistan, sagen die rot-grün regierten Länder - zum Ärger von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

"Ich halte das für verfehlt, weil die Hälfte derer die aus Afghanistan wird anerkannt und die andere Hälfte wir dnach einer jeweils individuellen Prüfung abgelehnt. Dann macht es für unseren Rechtsstaat keinen Sinn, wenn ich das dann nicht konsequent umsetze." Joachim Herrmann, Innenminister Bayern

Streit um Transitzonen

Ein weiteres Streitthema sind die Transitzonen. CDU und CSU wollen solche Transitzonen an den Landesgrenzen einrichten, um die Identität der Asylbewerber weitestgehend zu klären. Und deswegen soll das Thema in den nächsten Wochen weiter diskutiert werden - und zwar öffentlich, so Bayerns Innenminister Herrmann.