Sondierung fortgesetzt Streitpunkte bei Jamaika-Gesprächen bleiben

Das Porzellan, das letzte Woche zerschlagen wurde, scheint zumindest teilweise gekittet. Glaubt man CSU-Chef Horst Seehofer, dann hat das Spitzentreffen gestern in der Bayerischen Vertretung mit CDU-Chefin Angela Merkel, dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner und den Grünen-Chefverhandlern Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir durchaus etwas gebracht. Seehofer sagt, das Gespräch habe der Atmosphäre gut getan. Inhaltlich müsse man aber noch "viel auflösen".

Zahmer Horst Seehofer

Wo es knirscht und an wem das nach Seehofers Meinung liegt – das kann man leicht ahnen. Aber der CSU-Chef ließ sich heute früh auch auf mehrfache Nachfrage kein böses Wort über FDP oder Grüne entlocken. Seehofer sagte, von ihm werde man da nichts hören:

"Wer Lösungen will, muss miteinander reden und in der Öffentlichkeit zurückhaltend sein." CSU-Chef Horst Seehofer



Eine andere Linie fährt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Der nahm sich bei N24 die Grünen zur Brust. Dobrindt sagte, so, wie sich die Grünen letzte Woche in der Frage der Zuwanderung verhalten hätten, provoziere man ein Scheitern von Jamaika. Er warf den Grünen vor, sie seien der Meinung, es könnten "beliebig viele Menschen“ nach Deutschland kommen – und wer so argumentiere, habe die Zeichen der Zeit nicht verstanden.

Streitthema Familiennachzug für Flüchtlinge

Der Themenkomplex Zuwanderung, Flüchtlinge und Asyl steht zwar heute bei den Sondierungen gar nicht offiziell auf der Tagesordnung – inoffiziell aber eigentlich immer. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt besteht darauf, den für bestimmte Flüchtlinge ausgesetzten Familiennachzug wieder zu ermöglichen. Sie sagte, das sei eine Frage der Integration:

"Wer kommt denn schon hier richtig an, wenn die Familie noch irgendwo ganz weit weg und in Gefahr ist?" Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt

Die FDP nimmt beim Thema Familiennachzug eine Mittelposition ein. Der Innenpolitiker Stefan Ruppert fordert zwar eine restriktive Nachzugspolitik, weswegen man nicht jedem Familienmitglied den Nachzug nach Deutschland erlauben könne – aber im Einzelfall müsse das möglich sein.

Weniger schwierig als diese Frage ist das Themenfeld Bildung, Forschung und Digitalisierung, das die Jamaika-Sondierer heute Vormittag besprachen – mit viel Übereinstimmung, wie zu hören ist.

Rente mit 63 abschaffen? Mütterrente ausweiten?

Komplizierter dürften die Gespräche über Rente und Soziales sein. Der CDU-Verhandler Jens Spahn ist vorgeprescht mit der Forderung, die Rente mit 63 wieder abzuschaffen – die war in der großen Koalition eingeführt worden, allerdings auf Druck der SPD. Die Union, vor allem die CSU, bekam dafür die Mütterrente.

Die will die CSU jetzt ausweiten – muss dabei aber mit Widerstand von FDP und Grünen rechnen. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagt, es müsse vor allem darum gehen, Frauen mit geringem Einkommen vor Altersarmut zu schützen. Dafür sei die Mütterrente nicht das richtige Instrument. Nötig sei vielmehr eine Garantierente, die sicherstelle, dass man nach jahrelanger Arbeit im Alter mehr habe als die Grundsicherung.

Und Horst Seehofer? Der sagte auch zur Mütterrente und zur Rente mit 63 nichts. Der CSU-Chef gab lieber einen allgemeinen Ausblick auf die heutigen Jamaika-Verhandlungen. Dort säßen lauter Berufspolitiker zusammen, "und die wissen, dass solche Sachen nicht easy sind, um mal einen bayerischen Begriff zu gebrauchen", sagte Seehofer und lachte sein bekanntes, leicht keuchendes Lachen.