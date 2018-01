CSU-Klausur in Seeon Klitschko wirbt bei der CSU für die Ukraine

Der ehemalige Boxweltmeister Klitschko will die CSU Unterstützung im Kampf gegen Moskau und in der Debatte um den Umgang mit den Brexit Briten will Manfred Weber keine Rosinenpickerei zulassen.

Größer könnten die Unterschiede kaum sein. Der Gast aus der Ukraine überragt seinen Gastgeber von der CSU um zwei Köpfe. Vitali Klitschko, ehemaliger Box-Weltmeister im Schwergewicht steht neben dem fast zierlichen Chef der Landesgruppe, Alexander Dobrindt im Hof von Kloster Seeon. Körperlich sind das Welten. Inhaltlich liegen beide eng beisammen und Klitschko verspricht sich Rückendeckung für zuhause und sagt: "Ich weiß das richtig gut: ohne Kampf gibt keinen Sieg. Deswegen man muss kämpfen für seine Vision."

Klitschko will europäische Perspektive für Ukraine

Klitschko, der auch Chef der Präsidentenpartei "Block Poroschenko" ist, will für die Ukraine die Tür nach Europa offen halten. Allerdings redet er nicht von der EU Mitgliedschaft. Der ehemalige Boxer agiert beim Europathema mit Vorsicht. "Wir brauchen Ruhe und wir sehen Zukunft für unser Land, europäische Zukunft für unser Land", sagt der heutige Bürgermeister von Kiew und wünscht sich von der CSU Unterstützung im Kurs gegen Moskau. Die Sanktionen dürften nicht gelockert werden, weil Russland nach wie vor versuche die Lage zu destabilisieren. Klitschko: "Meine Meinung nach, die Sanktion hat eine starke Wirkung und die Sanktion muss weiter verlängern." Der umstrittenste Gast des Tages kommt aus Ungarn.

Debatte um Umgang mit den Brexit-Briten

Gesprächsthema ist außerdem der Umgang mit Großbritannien. Am Ersten Klausurtag hatte Landesgruppenchef Dobrindt noch vor einem allzu strikten Kurs gewarnt. Europa dürfe es sich mit dem Wort "Out is Out" nicht so einfach machen. Der Europapolitiker Manfred Weber hat dafür aber kein Verständnis. Er stellt klar. Die Briten müssen die Konsequenzen für den Brexit natürlich tragen und sagt:"Wir wollen keinen Schaden verursachen durch den Brexit aber wir wollen auch keine Rosinenpickerei der Briten erlauben. Dass ist die Balance die wir hinkriegen müssen und der werden wir uns im Jahr 2018 auch stellen." Möglicherweise steht der CSU also noch eine Debatte über den Umgang mit den Briten ins Haus.