Minusgrade Bayern bibbert unter klirrender Kälte

Nach dem Kälterekord auf der Zugspitze mit minus 30,5 Grad am Dienstag brachte ein arktisches Hoch aus Russland auch in der Nacht zum Mittwoch eisige Temperaturen in den Freistaat. Heute Nacht waren es auf der Zugspitze minus 26 Grad.

Einen Tag vor dem meteorologischen Frühlingsanfang hat die Kälte Bayern weiter fest im Griff. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden in Oberstdorf minus 21 Grad gemessen - damit war es hier sogar noch kälter als in der Nacht zu Dienstag. In München gab es Temperaturen um die minus 13 Grad.

Und auch am frühen Morgen blieb es - trotz Sonne - vielerorts im Freistaat kalt: In Lechfeld in Schwaben maß das Thermometer minus 17,6 Grad. Im mittelfränkischen Roth wawren es minus 16,9 Grad. Und auch Schongau war bei den kältesten Orten Bayerns vorne mit dabei. Hier wurden zuletzt minus 16,5 Grad gemessen.

Und auch im Alltag macht sich die Eiseskälte bemerkbar: In Nordlingen fiel sogar der Wochenmarkt aus. Wie die Stadt mitteilte, haben alle Standbeschicker abgesagt. Auch viele Fußballspiele werden abgesagt - die Plätze sind hart gefroren und unbespielbar.

Bisher vier Tote deutschlandweit

Ungewöhnlich kalt war es auch im Norden Deutschlands: In Lübeck und auf dem Brocken im Harz fielen die Thermometer in der Nacht auf minus 20 Grad. Auch in Nordrhein-Westfalen war es so kalt wie den ganzen Winter über noch nicht.

Besonders für Obdachlose sind Dauerfrost und eiskalte Nächte lebensgefährlich. Um sie besser zu schützen, forderte die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Rosenke, Aufenthaltsräume, die nicht nur nachts geöffnet haben:

"Man kann auch tagsüber erfrieren." Werena Rosenke, Geschäftsführerin Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe

In diesem Winter habe ihre Organisation deutschlandweit bereits vier Kältetote registriert.

Eiseskälte auch im Rest Europas

Europaweit erforen seit vergangenem Freitag mindestens 24 Menschen - neun von ihnen in Polen. Weitere starben in Frankreich, Tschechien, Litauen, Rumänien und Italien.

Denn selbst am Mittelmeer ist es dieser Tage ungewöhnlich winterlich: Die Buch von Ajaccio auf Korsika war gestern zugeschneit, auch die Insel Capri lag unter einer Schneeschicht. Viele Schulen in Italien blieben wegen des Wintereinbruchs geschlossen.

Weiterer Schneefall angesagt

Insgesamt war der Winter allerdings recht mild, niederschlagsreich und sonnig - mit einem "eisigen Finale", wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Meteorologen rechneten damit, dass die Dauerfrostperiode noch bis zum Wochenende anhält.

Für Freitag hat der DWD noch einmal Schneefall in Schwaben und in Teilen Oberbayerns vorhergesagt. Ab Samstag sollen die Temperaturen dann leicht steigen.