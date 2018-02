Schon 1,5 Grad wärmer Klimawandel trifft Bayern besonders stark

In Bayern schlägt der Klimawandel stärker zu als im weltweiten Durchschnitt. Was das für die Landwirtschaft und die Gewässer bedeutet, darüber haben sich Politik und Wissenschaft in München ausgetauscht. Ein großes Problem: Erosion.

Von: Tobias Chmura